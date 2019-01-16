Xuxa deve estrear no Carnaval de rua de SP com paquitas e sucessos

Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel, 55, deverá fazer sua estreia no Carnaval de rua de São Paulo neste ano. O anúncio foi feito pelo trio Sebah Vieira, que se apresentará no dia 9 de março, na região central de São Paulo. A assessoria da apresentadora confirmou o convite, mas disse que ela ainda não assinou o contrato.

O trio deverá ter a apresentação do cantor Sebah Vieira, que dá nome ao bloco, seguido por Xuxa. O cortejo deverá ser feito pelo funkeiro MC Bin Laden. Já a filha do cantor Dominguinhos, Liv Moraes, fará uma homenagem ao pai.

Segundo a assessoria do trio, Xuxa vai se apresentar ainda na concentração, acompanhada de quatro paquitas, fazendo um pout-pourri de seus sucessos. Essa será a primeira vez da apresentadora em um trio da capital paulista. Ela já participou do trio de Ivete Sangalo em Salvador.

O trio Sebah Vieira, que desfilou pela primeira vez em 2018, propôs inicialmente um percurso pela avenida paulista e pela rua da Consolação. A prefeitura, no entanto, teria sugerido uma mudança para a avenida Tiradentes. O desfile deverá acontecer a partir das 15h (concentração).

No ano passado, o bloco de rua convidou cantores de sucesso da década de 1990, como Simony (Balão Mágico), Luciano Nassym e Patricia Max (Trem da Alegria), Alex Gil (Polegar) e a dupla Pepê e Nenem.