Xuxa deve estrear no Carnaval de rua de SP com paquitas e sucessos

A apresentadora Xuxa Meneghel, 55, deverá fazer sua estreia no Carnaval de rua de São Paulo neste ano. O anúncio foi feito pelo trio Sebah Vieira, que se apresentará no dia 9 de março, na região central de São Paulo. A assessoria da apresentadora confirmou o convite, mas disse que ela ainda não assinou o contrato.
O trio deverá ter a apresentação do cantor Sebah Vieira, que dá nome ao bloco, seguido por Xuxa. O cortejo deverá ser feito pelo funkeiro MC Bin Laden. Já a filha do cantor Dominguinhos, Liv Moraes, fará uma homenagem ao pai.
Segundo a assessoria do trio, Xuxa vai se apresentar ainda na concentração, acompanhada de quatro paquitas, fazendo um pout-pourri de seus sucessos. Essa será a primeira vez da apresentadora em um trio da capital paulista. Ela já participou do trio de Ivete Sangalo em Salvador.
O trio Sebah Vieira, que desfilou pela primeira vez em 2018, propôs inicialmente um percurso pela avenida paulista e pela rua da Consolação. A prefeitura, no entanto, teria sugerido uma mudança para a avenida Tiradentes. O desfile deverá acontecer a partir das 15h (concentração).
No ano passado, o bloco de rua convidou cantores de sucesso da década de 1990, como Simony (Balão Mágico), Luciano Nassym e Patricia Max (Trem da Alegria), Alex Gil (Polegar) e a dupla Pepê e Nenem.
"Sonho é para quem sonhar. Um dia quando criança sonhei em estar com ela, minha rainha, quantas lágrimas quantas danças, quantas alegrias ela me deu na minha infância até os dias de hoje", afirmou Sebah em seu Instagram. "Xuxa pra mim é de suma importância, sem igual. Sou muito grato a Deus pela oportunidade."