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Em Belo Horizonte

Wiz Khalifa, Jorge Ben e Natiruts tocam no Planeta Brasil 2019

Os ingressos para o evento custam de R$ 130 a R$ 420

Publicado em 

08 jan 2019 às 11:07

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 11:07

O rapper Wiz Khalifa Crédito: Reprodução/Instagram @wizkhalifa
A décima edição do festival Planeta Brasil reúne grandes nomes no lineup de 2019. Em 26 de janeiro, a esplanada do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), recebe o rapper americano Wiz Khalifa e o DJ americano Kaskade.
Artistas brasileiros de renome também estão na programação: Natiruts, Raimundos e Seu Jorge, além de duetos entre Jorge Ben Jor & Céu e Criolo & Milton Nascimento.
Os ingressos para o evento custam de R$ 130 a R$ 420 e estão disponíveis no site oficial.
Quatro palcos estão distribuídos na esplanada do Mineirão, dividindo espaço ainda com áreas gastronômicas, e de convivência.
Nesses 10 anos de festival, Guns N' Roses, Jason Mraz, Donovan Frankenreiter, O Rappa, Skank, Gabriel, O Pensador e Mano Brown já fizeram shows.
"Sempre buscamos um equilíbrio entre atrações de peso da cena nacional e internacional, mas sem deixar de dar espaço para a música independente", afirma Henrique Chaves, sócio-diretor da promotora SleepWalkers Entretenimento.
FESTIVAL PLANETA BRASIL 2019
Onde: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)
Quando: 26 de janeiro de 2019
Ingressos: R$ 130 a R$ 420
Mais informação: festivalplanetabrasil.com

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