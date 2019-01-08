Wiz Khalifa, Jorge Ben e Natiruts tocam no Planeta Brasil 2019

O rapper Wiz Khalifa Crédito: Reprodução/Instagram @wizkhalifa

A décima edição do festival Planeta Brasil reúne grandes nomes no lineup de 2019. Em 26 de janeiro, a esplanada do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), recebe o rapper americano Wiz Khalifa e o DJ americano Kaskade.

Artistas brasileiros de renome também estão na programação: Natiruts, Raimundos e Seu Jorge, além de duetos entre Jorge Ben Jor & Céu e Criolo & Milton Nascimento.

Os ingressos para o evento custam de R$ 130 a R$ 420 e estão disponíveis no site oficial.

Quatro palcos estão distribuídos na esplanada do Mineirão, dividindo espaço ainda com áreas gastronômicas, e de convivência.

Nesses 10 anos de festival, Guns N' Roses, Jason Mraz, Donovan Frankenreiter, O Rappa, Skank, Gabriel, O Pensador e Mano Brown já fizeram shows.

"Sempre buscamos um equilíbrio entre atrações de peso da cena nacional e internacional, mas sem deixar de dar espaço para a música independente", afirma Henrique Chaves, sócio-diretor da promotora SleepWalkers Entretenimento.

FESTIVAL PLANETA BRASIL 2019

Onde: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

Quando: 26 de janeiro de 2019