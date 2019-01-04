Vitória divulga artistas selecionados para se apresentar no verão

Em clima total de verão, Vitória realiza, a partir do dia 11, o Mar de Música. Serão 32 artistas que vão se apresentar durante o mês de janeiro. A lista com os contemplados foi divulgada no Diário Oficial desta sexta-feira (4). André Prando e Gabriela Brown estão entre os selecionados.
As apresentações serão realizadas em locais como praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), na praça Getúlio Vargas (Centro), na Curva da Jurema, na Ilha das Caieiras, na Prainha de Santo Antônio e na Ilha do Boi. As apresentações acontecerão em três fins de semana do primeiro mês do ano, sempre de sexta a domingo, das 18 às 22 horas. As datas são: de 11 a 13, de 18 a 20 e de 25 e 27 de janeiro.
A programação dos shows ainda será divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) já que os selecionados ainda devem comparecer na prefeitura para confirmar participação.
Convocação
O proponente contemplado deverá obrigatoriamente, dentro de cinco dias úteis após a publicação, apresentar os documentos complementares para assinatura do Termo de Apoio Cultural, na Secretaria Municipal de Cultura (SemC), na secretaria executiva do FunCultura, localizada no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, em Bento Ferreira.
Confira a lista dos selecionados
Categoria 1 - Solo ou dupla nos gêneros musicais: Chorinho, Pagode, Samba e Sertanejo
1º - Jean Carvalho de Oliveira
2º - Lucas Ferreira Borgneth
3º - Elem Nara Souza Patrício
4º - Ruth Lea Souza Rangel
5º - Wanderson Lopes Soares
Categoria 2 – DJ ou Solo ou dupla nos gêneros musicais: Eletrônica, Forró pé de serra, MPB, Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock
1º - André Lucas Prando da Silva
2º - Leonardo de Oliveira Norbim
3º - Gabriela Gomes Brown
4º - Danielle Abranches Dalto Marins
5º - Juliano Machado de Almeida
6º - Carla Francesca Sena Pera
7º - Heitor Righetti Machado
8º - Rodrigo Novo Gama
9º - Elias Santos da Cunha
10º - Michel Sponfeldner
11º - Bárbara Nunes Greco
12º - Peterson Cardoso de Jesus
13º - Caio Nunes Cardoso
14º - Thetonio Pastorini Neto
15º - Jurandir Elias Fernandes
16º - Gustavo Dias Ortega
17º - Leonardo Henrique Miranda da Paula
18º - Stefan Marques
19º - Vinicius Tavares dos Santos
20º - Fernando Poltronieri Sarquis
21º - Lucas Zanandrea Gonçalves
22º - Paulo Henrique Pimenta Borges
23º - Gustavo Moulin Gouvêa
24º - Denisson Nunes
25º - Felipe Pagio Pelissari
26º - Francisco José Vianna Lessa
27º - Renato Vervloet Dessaune