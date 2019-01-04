Vitória divulga artistas selecionados para se apresentar no verão

A cantora capixaba Gabriela Brown Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielabrown

Em clima total de verão, Vitória realiza, a partir do dia 11, o Mar de Música. Serão 32 artistas que vão se apresentar durante o mês de janeiro. A lista com os contemplados foi divulgada no Diário Oficial desta sexta-feira (4). André Prando e Gabriela Brown estão entre os selecionados.

As apresentações serão realizadas em locais como praia de Camburi (nas unidades do Serviço de Orientação ao Exercício de Jardim Camburi e de Jardim da Penha), na praça Getúlio Vargas (Centro), na Curva da Jurema, na Ilha das Caieiras, na Prainha de Santo Antônio e na Ilha do Boi. As apresentações acontecerão em três fins de semana do primeiro mês do ano, sempre de sexta a domingo, das 18 às 22 horas. As datas são: de 11 a 13, de 18 a 20 e de 25 e 27 de janeiro.

A programação dos shows ainda será divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) já que os selecionados ainda devem comparecer na prefeitura para confirmar participação.

Convocação

O proponente contemplado deverá obrigatoriamente, dentro de cinco dias úteis após a publicação, apresentar os documentos complementares para assinatura do Termo de Apoio Cultural, na Secretaria Municipal de Cultura (SemC), na secretaria executiva do FunCultura, localizada no Palácio Municipal Jerônimo Monteiro, em Bento Ferreira.

Confira a lista dos selecionados

Categoria 1 - Solo ou dupla nos gêneros musicais: Chorinho, Pagode, Samba e Sertanejo

1º - Jean Carvalho de Oliveira

2º - Lucas Ferreira Borgneth

3º - Elem Nara Souza Patrício

4º - Ruth Lea Souza Rangel

5º - Wanderson Lopes Soares

Categoria 2 – DJ ou Solo ou dupla nos gêneros musicais: Eletrônica, Forró pé de serra, MPB, Pop, Pop-rock, Reggae, Samba-rock

1º - André Lucas Prando da Silva

2º - Leonardo de Oliveira Norbim

3º - Gabriela Gomes Brown

4º - Danielle Abranches Dalto Marins

5º - Juliano Machado de Almeida

6º - Carla Francesca Sena Pera

7º - Heitor Righetti Machado

8º - Rodrigo Novo Gama

9º - Elias Santos da Cunha

10º - Michel Sponfeldner

11º - Bárbara Nunes Greco

12º - Peterson Cardoso de Jesus

13º - Caio Nunes Cardoso

14º - Thetonio Pastorini Neto

15º - Jurandir Elias Fernandes

16º - Gustavo Dias Ortega

17º - Leonardo Henrique Miranda da Paula

18º - Stefan Marques

19º - Vinicius Tavares dos Santos

20º - Fernando Poltronieri Sarquis

21º - Lucas Zanandrea Gonçalves

22º - Paulo Henrique Pimenta Borges

23º - Gustavo Moulin Gouvêa

24º - Denisson Nunes

25º - Felipe Pagio Pelissari

26º - Francisco José Vianna Lessa