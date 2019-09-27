Viradão Vitória comemora os 20 anos do Dia D com reunião de artistas

Viradão Vitória reúne capixabas no Centro da Capital neste sábado (28) e domingo (29) Crédito: Ricardo Medeiros

O Viradão Vitória é lugar de novidades musicais mas também de nostalgia. No domingo 29, o Palco Casa Porto, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro da Capital, terá um "remember" do saudoso festival Dia D, que movimentou a Praça do Papa, no início dos anos 2000.

A partir das 17h20, 14 artistas se reúnem formando a Banda Dia V. "Esse projeto foi um convite da Secretaria de Cultura de Vitória no qual participam várias bandas que estiveram no Dia D. Cada vocalista de banda vai tocar uma música", descreve CX, da extinta banda Salvação, sobre a proposta do show.

Além dele, Anderson Ventura (Java Roots), Fred (Macucos), Bob Reggae (Rastaclone); Eugênio Goulart (Big Bat); Gustavão (Nave); Matê e Tati Wuo (Crivo); Fabio Mozine (Mukeka di Rato); Rodrigão (Dead Fish); Sanny Lys (ZéMaria); Serjão Nascimento (Lordose); Reginaldo Secundo (Pé do Lixo); e Jon Santos (Herança Negra) vão cantar músicas de seus respectivos grupos acompanhados de músicos que também fizeram parte do grande evento, que completa 20 anos em 2019. "Temos Barão (teclado); Junior Bocca (baixo); Castanha e Fábio Carvalho (percussão); Dani Moraes (violão); Leomar (bateria); Marcão e Aurelir (metais); e Ratão (guitarra)", descreve Anderson Xuxinha, que faz parte da produção do espetáculo.

"Para gente é uma honra. Estamos aqui representando um centésimo do que a seara musical do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de estar presentes no nascimento da verdadeira geração de artistas mais representativas do ES no Brasil. Para mim é uma honra dividir esse palco com amigos e mantendo viva uma coisa que está presente", completa Anderson Ventura.

14/08/2019 - Anderson Ventura, Fred e CX se apresentaram no lançamento do Viradão Vitória 2019, na Rede Gazeta Crédito: William Caldeira

DOMINGO (29)

PARQUE MOSCOSO

08h - 11h30 Viagem pela Literatura – Leitura no Parque

(banca com troca de livros e gibis, leitura de jornais e revistas)

09h - 10h Viagem pela Literatura

Contação de História com Rodrigo Campaneli

09h - 12h Momento Circuito Cultural:

Capoeira – contramestre André Fadini

Dança de salão – instrutor Milton Herzog,

Danças urbanas – instrutor Thiaguim Silva,

Contação de História – instrutora Dalisa Campos,

Exposição dos Ícones da Cultura Capixaba do bairro São Pedro e bairro Jesus de Nazareth

09h30 Teatro infantil – Jubarte, Uma Aventura Oceânica

12h Circo - Espetáculo “Dose Dupla”

PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)

14h - 18h Mercado Casa Porto

14h - 20h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino

13h30 Ana Muller

15h20 André Prando

17h20 Banda Dia V

FAFI

14h - 20h Grafite – Renato Ren

15h10 Luiza Boê

16h50 Teatro de Rua – Mulher na Pele que Sou

17h40 Performance – Audiotour Ficcional da Cidade

17h50 Patrícia Ilus

QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)

14h10 Envolto

15h20 Histona

16h30 Auria

18h Dead Fish

PRAÇA OITO

15h30 DJ Dupla Almost Twins

18h30 Liniker e os Caramelows

MUCANE

13h - 18h Feijoada do Mucane

13h15 Grupo de Capoeira “Angola Volta ao Mundo”

13h50 Dança – Zacimba Gaba: A Resistência através da Arte e Luta

14h25 Dança – Ma’kenda! Ma’kuisa! Memórias de um corpo negro

15h Carne de Gato

16h30 Oficina de Percussão do Mucane com professor Léo de Paula

16h50 DJ Debfeme

PRAÇA UBALDO RAMALHETE

14h30 Ferrabrás

16h30 Roda de Samba com Tunico da Vila

VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)

13h - 20h

Rock Massa

Sandurritus

Batata da Keka

Mr. Frango

Jamaica's Burguer

Crepe Francês

King Kong

Pequenos Barbecue

Espetaria

Barone One Drinks

Noi

Te Quero Drinks

FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)

14h 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Sessão EDP (Centro Cultural Sesc Glória)

15h Prot Quarteto (Tenda Musical)

16h 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Centro Cultural Sesc Glória)

19h 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)

Homenagem a Bernadette Lyra

Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo

Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória

22h30 Pocket Show com Tunico da Vila (Tenda Musical)

BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELPHO POLI MONJARDIM”

16h Sarau Zona Literária (ZAL)

17h30 Trio Baobá

16h - 19h Lançamento de livros:

1) Álvaro José Silva – “Bisa Bel”;

2) Anaximandro Amorim – “O breviário do silêncio”;

3) Betho Penedo – “ Gauche: a procura da Poesya”;

4) Cacco Appel – “Leituras: crônicas do prazer de ler”;

5) Charles Araújo – “As aventuras dos meninos do Brasil e do Capitão Caverna” (infantojuvenil);

6) Cláudia Ferrari Batista – “O menino e a caixa” (infantojuvenil);

7) Ediphôn Souza – “Luzes vermelhas” (crônicas);

8) Elizabeth Martins – “Introdução à leveza: crônicas”;

9) Gisa Gomes de Almeida – “Perigo: o cão sabido” (infantojuvenil);

10) Gilson Soares – “Poesia de bolso: pequenos poemas” e “55” (poesias);

11) José Carlos Aragão – “Trem chegou, trem já vai”e “O menino que engoliu o quatro” (infantojuvenil);

12) Lorena Lima – “A menina cão” (infantojuvenil);

13) Maria do Carmo Marino Schneider – “Os quatro elementos” (poemas);

14) Marcos Bubach – “Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão”;

15) Marta Samor – “As três bruxinhas” e “Dois grandes amigos” (infantojuvenil);

16) Neusa Jordem – “Chiro” e “Menina Reinventada” (infantojuvenil);

17) Rita de Cássia – “Elas” (poemas);

18) Regina Menezes Loureiro – “A rosa vermelha” e “O lobo e a corneta” (infantojuvenil);

19) Sonia Maria Rosseto – “A panela encantada” (infantojuvenil);

20) Sônia Rojas – “A dança das borboletas” (poesia);

21) Vanessa Darmani – “Azul” (infantojuvenil).

RUA 7

10h Prática de Hatha Yoga

11h Peregrino das Artes

Live Paint com Abelar Nagil

18h Coral Serenata

(Palco da Rua)

10h MAC – Mercado Autoral Capixaba

Feira Criativa de Moda, Artes e Design

11h30 Philipinhu – voz e cordas

15h Katrina Persi e banda

17h Renata Fonseca – voz e violão

19h Banda Los Callejeros

(Palco Quintal da Casa da Stael)

12h - 15h Almoço musical com participação do Coletivo Autoral e do chef Weyden Rodrigues