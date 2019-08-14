Viradão Vitória 2019 promete diversidade e nostalgia na programação

Diversidade e nostalgia. Essa será a marca que o Viradão Vitória pretende deixar em seus mais de 40 mil visitantes esperados nos dias 28 e 29 de setembro, no Centro Histórico da Capital. Para isso, o evento abre espaço para atrações convidadas que fortalecem o intercâmbio entre a capital e a nova cena cultural do Brasil.

Duda Beat, Baiana System, Dead Fish, Liniker e os Caramelows, além do Trio Virgulino, são os "embaixadores" desta diversidade, apresentando a união de ritmos no mesmo evento. "Há uma preocupação do Viradão em ser contemporâneo. Tudo aquilo que está sendo proposto de novo e que tem qualidade, a gente chama para o Viradão", explica o secretário de Cultura de Vitória, Franscisco Grijó, durante coletiva na Rede Gazeta, na tarde desta quarta-feira (14), a respeito da diversidade de sons que serão encontrados no evento. são os "embaixadores" desta diversidade, apresentando a união de ritmos no mesmo evento. "Há uma preocupação do Viradão em ser contemporâneo. Tudo aquilo que está sendo proposto de novo e que tem qualidade, a gente chama para o Viradão", explica o secretário de Cultura de Vitória, Franscisco Grijó, durante coletiva na Rede Gazeta, na tarde desta quarta-feira (14), a respeito da diversidade de sons que serão encontrados no evento.

Atrações do Viradão Vitória 2019: Baiana System, Dead Fish, Duda Beat, Liniker e Trio Virgulino Crédito: Montagem

programação que deve ser divulgada em sua íntegra em até duas semanas após o resultado dos editais de seleção. A ideia é promover o intercâmbio desde o pagode baiano tecnológico, passando pela 'sofrência' do universo pop, pela raiz do forró e chegar até a cena hardcore, sem deixar os outros campos da cultura de fora. Assim, além dos shows, exposições, eventos literários e de dança estão na

"Do rap ao samba, do rock ao MPB, do congo à musica instrumental, além de dança, literatura. O Viradão é cultural e artístico. Sabemos que o cinema e a música têm mais impacto nos dias de hoje. A programação é mais voltada para a música, mas todas as artes serão contempladas", completou Grijó.

Boa parte das apresentações acontecerá em espaços públicos abertos, como o Parque Moscoso, Rua Sete, Rua Gama Rosa, Rua Barão de Monjardim, as praças Oito e Ubaldo Ramalhete, além da escadaria do Rosário e da Avenida Jerônimo Monteiro. Além das ruas, os espaços públicos culturais do Centro, como a Casa Porto, a Fafi, o Mucane, a Biblioteca Municipal, a Galeria Homero Massena e o Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), também receberão parte da programação.

Palco montado na Casa Porto, no Viradão Vitória 2018 Crédito: Ricardo Medeiros

Entre as novidades estão dois mini-festivais, um de forró e outro de hardcore. A programação apresenta três artistas, para cada festival, que estão sendo selecionados por edital, além dos shows de Dead Fish e Trio Virgulino para encerrar a programação de cada mini-festival.

VIRADA

Neste ano, para fazer jus ao nome Viradão, a programação de virada ficará por conta do Festival de Cinema de Vitória, que vai oferecer uma tenda cultural em frente ao Theatro Carlos Gomes com shows e duas mostras. A programação terá nomes como a cantora grega Katerina Polemi, Rita Cadillac e o ator e cantor Zéu Britto.

Johnny Hooker. Confira a programação completa da tenda aqui.

Vale lembrar que o evento começa quatro dias antes e termina junto com o Viradão. Em sua programação, está o esperado show de

Show de Zezé Motta na tenda do Festival de Cinema de Vitória de 2018 Crédito: Claudio Postay

"Nossa programação começa no dia 24 e vai até 29 de setembro. A gente participa na virada com o show da Katerina e do Zéu Britto, no lounge. Ele está maior e bem mais interessante. Mas seguimos com a mostra de videoclipes e uma mostra de cinema de horror que estreia neste ano", destaca Guilherme Rebêlo, coordenador de produção do festival.

NOSTALGIA

Um dos pontos altos do Viradão, ainda mais para a geração que vivenciou o boom da música capixaba no início dos anos 2000, é uma versão do Dia D. Sim! O evento terá um espetáculo destinado a reunir os nomes que fizeram sucesso no festival.

Anderson Ventura, do Java Roots, Fred, do Macucos, e CX, do extinto Salvação, apresentaram a ideia do projeto com um pocket show durante a coletiva. "Esse projeto foi um convite da Secretaria de Cultura de Vitória no qual participam várias bandas que estiveram no Dia D. Cada vocalista de banda vai tocar uma música", descreve CX, sobre a proposta do show.

14/08/2019 - Anderson Ventura, Fred e CX se apresentaram no lançamento do Viradão Vitória 2019, na Rede Gazeta Crédito: William Caldeira

Para o dia, 11 pessoas se juntam ao trio, formando 14 vozes a se apresentarem no Dia V, no palco do Viradão: Bob Reggae (Rastaclone); Eugênio Goulart (Big Bat); Gustavão (Nave); Matê e Tati Wuo (Crivo); Fabio Mozine (Mukeka di Rato); Rodrigão (Dead Fish); Sanny Lys (ZéMaria); Serjão Nascimento (Lordose); Reginaldo Secundo (Pé do Lixo); Jon Santos (Herança Negra).

Os músicos que vão compor a banda para as vozes se apresentarem também fizeram parte do grande evento, que completa 20 anos em 2019. "Temos Barão (teclado); Junior Bocca (baixo); Castanha e Fábio Carvalho (percussão); Dani Moraes (violão); Leomar (bateria); Marcão e Aurelir (metais); e Ratão (guitarra)", descreve Anderson Xuxinha, que faz parte da produção do espetáculo.

"Para gente é uma honra. Estamos aqui representando um centésimo do que a seara musical do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de estar presentes no nascimento da verdadeira geração de artistas mais representativas do ES no Brasil. Para mim é uma honra dividir esse palco com amigos e mantendo viva uma coisa que está presente", completa Anderson Ventura.

ESTRUTURA

Comida: O público que comparecer ao Viradão Vitória contará com uma variedade gastronômica. Além do Festival de Food Trucks, com cardápio diversificado, vários grupos de vendedores ambulantes uniformizados, ação em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento da Cidade e Cidadania, Direito Humanos e Trabalho, estarão espalhados por todo o evento.

Trânsito: O evento Viradão Vitória fará com que haja interdição total de vias de Vitória entre os dias 27 e 30 de setembro. Haverá também um esquema especial para táxis e ônibus. A prefeitura estuda uma parceria com os aplicativos de transporte para um ponto específico para facilitar a entrada e saída dos espectadores ao Viradão.

Segurança: 200 agentes da Guarda Municipal de Vitória vão atuar nos dois dias de Viradão. Além deles, o evento terá o apoio da Polícia Militar e de agentes de proteção comunitária.

Limpeza e banheiros: a Prefeitura de Vitória garante que varrição diurna e noturna da cidade será mantida. O órgão também vai disponibilizar lixeiras extras e 160 banheiros químicos, espalhados por todo o trajeto do evento. Parte deles com acessibilidade para pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida.

Entrada de moradores: os moradores que residem no Centro de Vitória, no perímetro em que acontecerão as interdições de trânsito, terão direito a ‘Trânsito Livre’ para circular na região. O cadastro será feito na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música FAFI, em setembro, com data a definir. Os moradores devem levar um documento com foto, documentos do veículo e comprovante de residência.