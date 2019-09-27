Viradão Ao Vivo: TV Gazeta exibe programa direto do Centro de Vitória

Parque Moscoso: espaço vai receber um estúdio da TV Gazeta para transmissão de programa sobre o Viradão Crédito: Elizabeth Nader/PMV





Neste sábado, 28, a TV Gazeta exibe um especial sobre o evento Viradão Vitória. O programa será às 14h40, ao vivo e de quatro pontos do Centro de Vitória. O espaço na grade de programação será uma forma de aquecimento, em que a equipe vai adiantar alguns dos destaques do projeto, que já se tornou o maior palco para a cultura capixaba, com muita música e arte.

O especial será apresentado por Cesinha Fernandes direto de um estúdio aberto no Parque Moscoso, onde receberá artistas ao vivo. Carol Monteiro, Diego Araujo e Luanna Esteves estarão em outros três pontos do Centro mostrando a movimentação das ruas.

Além das atrações ao vivo, cerca de 10 artistas, o programa vai mostrar projetos sociais que irão se apresentar nas mais de 24 horas do Viradão. Para Cesinha Fernandes, como o programa vai ao ar um pouco antes do início do evento, pois o Viradão vai começar às 18h do sábado, vai ajudar com as principais informações para quem for curtir.

“Será uma ótima oportunidade para o capixaba ficar por dentro de tudo que vai acontecer no evento, quais são os destaques, os palcos onde vão se apresentar e não perder nada do Viradão Vitória".

Programa Viradão Vitória

Quando: sábado (28), às 14h40