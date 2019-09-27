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Televisão

Viradão Ao Vivo: TV Gazeta exibe programa direto do Centro de Vitória

Programa vai ao ar no sábado (28), às 14h40, fazendo um aquecimento para o evento que começa às 18h

Publicado em 

27 set 2019 às 08:40

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 08:40

Parque Moscoso: espaço vai receber um estúdio da TV Gazeta para transmissão de programa sobre o Viradão Crédito: Elizabeth Nader/PMV
 
Neste sábado, 28, a TV Gazeta exibe um especial sobre o evento Viradão Vitória. O programa será às 14h40, ao vivo e de quatro pontos do Centro de Vitória. O espaço na grade de programação será uma forma de aquecimento, em que a equipe vai adiantar alguns dos destaques do projeto, que já se tornou o maior palco para a cultura capixaba, com muita música e arte.
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O especial será apresentado por Cesinha Fernandes direto de um estúdio aberto no Parque Moscoso, onde receberá artistas ao vivo. Carol Monteiro, Diego Araujo e Luanna Esteves estarão em outros três pontos do Centro mostrando a movimentação das ruas.
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Além das atrações ao vivo, cerca de 10 artistas, o programa vai mostrar projetos sociais que irão se apresentar nas mais de 24 horas do Viradão. Para Cesinha Fernandes, como o programa vai ao ar um pouco antes do início do evento, pois o Viradão vai começar às 18h do sábado, vai ajudar com as principais informações para quem for curtir.
“Será uma ótima oportunidade para o capixaba ficar por dentro de tudo que vai acontecer no evento, quais são os destaques, os palcos onde vão se apresentar e não perder nada do Viradão Vitória".
Programa Viradão Vitória
Quando: sábado (28), às 14h40
Onde: de quatro pontos do centro de Vitória e transmitido na TV Gazeta

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