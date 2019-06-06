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MÚSICA

Villa Mix Festival com Maroon 5 é adiado em São Paulo

Nova data do evento ainda não foi divulgada

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 16:51

Publicado em 

06 jun 2019 às 16:51
Maroon 5 Crédito: Reprodução/Instagram @maroon5
O Villa Mix Festival de São Paulo, previsto para acontecer nos dias 6 e 7 de julho, comunicou nesta quarta-feira (5) à noite que o evento foi adiado. O anúncio foi feito através do perfil no Instagram do festival, explicando que o motivo é uma incompatibilidade de agendas com as atrações do evento - estão previstos shows de artistas como Maroon 5, Alok, Simone e Simaria, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, Kevinho e Xand Avião.
"Os organizadores querem oferecer a melhor experiência possível para os fãs no maior festival de música do Brasil e as datas infelizmente apresentaram inesperados problemas de agenda para vários artistas nacionais da grade", informou a produção do evento através das redes. 
Não se sabe quais artistas tiveram incompatibilidade de agendas com o festival. Procurada pela Folha, a assessoria do festival não se pronunciou até esta publicação.
"As novas datas para o Villamix Festival de São Paulo assim como um novo local serão divulgados nas próximas semanas. Os valores dos ingressos serão integralmente reembolsados conforme procedimento definido pela Tickets for Fun", finaliza a nota de esclarecimento.
> Vitória: por que não existem grandes shows e eventos por aqui?
O comunicado ainda direciona, na legenda, os fãs para conseguirem o reembolso de acordo com cada caso. A informação foi replicada pelo grupo Maroon 5, através de sua conta no Facebook.  "Sentimos muito, mas teremos que adiar nossa apresentação no Brasil", escreveram.
Ainda não foram divulgadas as novas datas do evento, mas os demais festivais, em Goiânia (Goiás), Uberaba (Minas Gerais), Palmas (Tocantins) e Lisboa, permanecem sem alterações. 

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