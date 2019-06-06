Villa Mix Festival com Maroon 5 é adiado em São Paulo

Maroon 5 Crédito: Reprodução/Instagram @maroon5

O Villa Mix Festival de São Paulo, previsto para acontecer nos dias 6 e 7 de julho, comunicou nesta quarta-feira (5) à noite que o evento foi adiado. O anúncio foi feito através do perfil no Instagram do festival, explicando que o motivo é uma incompatibilidade de agendas com as atrações do evento - estão previstos shows de artistas como Maroon 5, Alok, Simone e Simaria, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, Kevinho e Xand Avião.

"Os organizadores querem oferecer a melhor experiência possível para os fãs no maior festival de música do Brasil e as datas infelizmente apresentaram inesperados problemas de agenda para vários artistas nacionais da grade", informou a produção do evento através das redes.

Não se sabe quais artistas tiveram incompatibilidade de agendas com o festival. Procurada pela Folha, a assessoria do festival não se pronunciou até esta publicação.

"As novas datas para o Villamix Festival de São Paulo assim como um novo local serão divulgados nas próximas semanas. Os valores dos ingressos serão integralmente reembolsados conforme procedimento definido pela Tickets for Fun", finaliza a nota de esclarecimento.

O comunicado ainda direciona, na legenda, os fãs para conseguirem o reembolso de acordo com cada caso. A informação foi replicada pelo grupo Maroon 5, através de sua conta no Facebook. "Sentimos muito, mas teremos que adiar nossa apresentação no Brasil", escreveram.