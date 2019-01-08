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PARALELO AO JVV

Vila Velha terá "Jesus, o Sol da Nossa Praia" a partir de quarta-feira

Evento católico terá missas, esportes, luau e show nas areias da Praia da Costa

Publicado em 

08 jan 2019 às 19:16

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 19:16

Padre Anderson Gomes é uma das atrações do evento na Praia da Costa Crédito: Divulgação
A orla de Vila Velha estará tomada de eventos religiosos a partir desta quarta-feira (9). Além do Jesus Vida Verão, de cunho evangélico e que acontece na Praia de Itapoã até sábado (12), outro evento cristão está programado na cidade. Na Praia da Costa, será realizado o evento católico "Jesus, o Sol da Nossa Praia".
As atividades serão realizadas até domingo (13) e contarão com novidades em relação ao ano anterior. Na programação, que vai até domingo (13), luau, noite esportiva, show e missa estão garantidos. 
 
Vale lembrar que o evento não é novo. Ele é realizado pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Praia da Costa, desde 2016. Em junho de 2017, o prefeito Max Filho sancionou o Projeto de Lei nº 5.853, que modifica a Lei 5.622/2015, inserindo o projeto “Jesus, o Sol da Nossa Praia” no calendário de eventos do município. Confira abaixo a programação.
09/01 (Quarta)
 
20h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
 
10/01 (Quinta)
 
19h – Noite Esportiva: Corrida do sol, jogos, tenda infantil, treinamento funcional e mais
 
11/01 (Sexta)
 
20h – Luau com Padre Anderson Gomes
 
12/01 (Sábado)
 
20h – Show com Clube Big Beatles
 
13/01 (Domingo)
 
19h30 – Santa Missa: Celebrando a vida e a Verdade

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