Vila Velha terá "Jesus, o Sol da Nossa Praia" a partir de quarta-feira

A orla de Vila Velha estará tomada de eventos religiosos a partir desta quarta-feira (9). Além do Jesus Vida Verão, de cunho evangélico e que acontece na Praia de Itapoã até sábado (12), outro evento cristão está programado na cidade. Na Praia da Costa, será realizado o evento católico "Jesus, o Sol da Nossa Praia".
As atividades serão realizadas até domingo (13) e contarão com novidades em relação ao ano anterior. Na programação, que vai até domingo (13), luau, noite esportiva, show e missa estão garantidos.
Vale lembrar que o evento não é novo. Ele é realizado pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Praia da Costa, desde 2016. Em junho de 2017, o prefeito Max Filho sancionou o Projeto de Lei nº 5.853, que modifica a Lei 5.622/2015, inserindo o projeto “Jesus, o Sol da Nossa Praia” no calendário de eventos do município. Confira abaixo a programação.
09/01 (Quarta)
20h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
10/01 (Quinta)
19h – Noite Esportiva: Corrida do sol, jogos, tenda infantil, treinamento funcional e mais
11/01 (Sexta)
20h – Luau com Padre Anderson Gomes
12/01 (Sábado)
20h – Show com Clube Big Beatles
13/01 (Domingo)
19h30 – Santa Missa: Celebrando a vida e a Verdade