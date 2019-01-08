Vila Velha terá "Jesus, o Sol da Nossa Praia" a partir de quarta-feira

As atividades serão realizadas até domingo (13) e contarão com novidades em relação ao ano anterior. Na programação, que vai até domingo (13), luau, noite esportiva, show e missa estão garantidos.

Vale lembrar que o evento não é novo. Ele é realizado pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Praia da Costa, desde 2016. Em junho de 2017, o prefeito Max Filho sancionou o Projeto de Lei nº 5.853, que modifica a Lei 5.622/2015, inserindo o projeto “Jesus, o Sol da Nossa Praia” no calendário de eventos do município. Confira abaixo a programação.