Vila Velha terá evento de Kombis e motorhomes com mais de 60 veículos

Evento do Kombi Clube Capixaba Crédito: Anderson cruz

Mais de 60 kombis, motorhomes, trailers e carros antigos estarão reunidos em um grande evento na Prainha, em Vila Velha, neste sábado (23) e domingo (24). O 'DNK Retrô' chega para comemorar atrasado o Dia Nacional da Kombi - comemorado no dia 2 de setembro -, com uma programação voltada aos amantes do 'pé na estrada'.

No sábado (23), haverá uma carreata saindo da Praça do Papa, às 9h. De lá, os carros vão seguir pela Terceira Ponte, passando na orla da Praia da Costa, até chegar por volta das 11h na Prainha, nos pés do Convento da Penha. "Vamos transformar a Prainha em um grande camping. Lá vai ter exposição dos carros, bingos, sorteios, live do palhaço churupita, que vai rifar um fogão de motorhome, e um show do músico Vitor Martins", explica Anderson Cabelinho, organizador do evento, detalhando a programação.

Já no domingo, o evento segue com exposição dos automóveis até as 17h. Serão expostos carros desde a década de 70 até Kombis mais modernas com teto retrátil e painel solar. Além disso, uma curiosidade dessa primeira edição é que todos expositores vão pernoitar na praça da Prainha.

Kombi com paine Crédito: Anderson cruz

Os apaixonados pelo estilo de vida nômade estão vindo de vários locais do Brasil para o 'DNK', como é o caso do casal Alessandra e Rogério Fonseca. Eles são de São Paulo, mas acabaram tendo um filho durante uma passagem por Vila Velha.

"Fomos para a estrada em 2018, após eu passar por um período de depressão. Foi uma decisão necessária. Conhecemos mais de 280 cidades ao longo desses três anos, e em 2020 nossa vida mudou. Estávamos pelo Espírito Santo quando o nosso filho nasceu, o nome dele é Arthur Aventureiro Fonseca", contou Rogério (conhecido como peixe).

O casal Rogério Fonseca, Alessandra de Souza Fonseca e o filho Arthur Aventureiro Fonseca Crédito: Rogério Fonseca

Quem também optou pela vida sob quatro rodas foi Bruno Sodré, 26, dono do perfil Travelando no Mundo, no Instagram. A história dele é curiosa, jovem era piloto de avião há 5 anos, e em 2020 decidiu comprar uma Kombi e sair viajando pelo mundo com o seu cachorro Barão.

"Eu entrei no curso de piloto em 2013, fiquei trabalhando na área por cinco anos, depois decidi sair pelo mundão viajando em uma kombi. Meu sonho agora é ir dirigindo até o Alasca", disse o viajante.

Bruno Sodré e o cachorro Barão Crédito: Bruno Sodré

A organização do 'DNK Retrô' pede que os visitantes levem 1kg de alimento não perecível.