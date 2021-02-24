Vila Velha reinicia obras para transformar Estação Leopoldina em centro cultural

Estação Ferroviária de Vila Velha, também conhecida como Leopoldina, está sendo reconstruída e será transformada em espaço pedagógico e cultural Crédito: PMVV/Divulgação

As obras de reforma e reestruturação da antiga Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Leopoldina, localizada em Vila Velha, estão a todo vapor. Construído em 1895, o espaço - que está inativo - será transformado em centro pedagógico (prevê atividades extracurriculares da UMEF Ana Bernardes Rocha) e Cultural, respeitando suas características e arquitetura originais.

A Prefeitura de Vila Velha reiniciou as obras do prédio, que fica no bairro de Argolas, em 12 de janeiro. Na manhã desta quarta-feira (24), o secretário de Turismo, Esporte e Cultura Paulo Renato Fonseca Júnior participou de visita técnica, em conjunto com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Espírito Santo, Elisa Taveira.

O projeto prevê a implantação de salas de informática, robótica, música e dança, biblioteca, auditório com palco, rampas, elevadores (visando a acessibilidade) e escada. O atendimento ao público será construído no local do antigo guichê de bilheteria da estação. A "nova" Leopoldina contará ainda com Salão Central, apoio administrativo, direção, cozinha, lanchonete, hall de acesso, guarita de segurança e banheiros. O segundo piso, por sua vez, será reformado para se transformar em uma área cultural a fim de receber exposições e um espaço com a história ferroviária do município.

Ainda participaram da visita técnica, o subsecretário da Secretaria Municipal de Obras Teófilo Franco, a restauradora Bruna Gomes e o fiscal da obra Francisco de Assis, além do secretário Executivo Cicero Ribeiro e o subsecretário de Cultura Manoel Goes. O grupo vai se reunir mensalmente para acompanhar e avaliar o andamento da obra.

A Estação Ferroviária de Vitória foi a primeira construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (EFSES), em 1895, com apenas um galpão, o que refletia a simplicidade e o desenvolvimento da região. Por volta de 1937, sua reconstrução foi iniciada, mantendo o estilo Art Decó. O local possui dois relógios mecânicos, datados de 1937, que também serão restaurados.