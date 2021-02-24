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Em Argolas

Vila Velha reinicia obras para transformar Estação Leopoldina em centro cultural

Construído em 1895, local também será usado como centro pedagógico, com atividades extracurriculares da UMEF Ana Bernardes Rocha

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 18:23
Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Leopoldina, está sendo reconstruída e será transformada em espaço pedagógico
Estação Ferroviária de Vila Velha, também conhecida como Leopoldina, está sendo reconstruída e será transformada em espaço pedagógico e cultural Crédito: PMVV/Divulgação
As obras de reforma e reestruturação da antiga Estação Ferroviária de Vitória, também conhecida como Leopoldina, localizada em Vila Velha, estão a todo vapor. Construído em 1895, o espaço - que está inativo - será transformado em centro pedagógico (prevê atividades extracurriculares da UMEF Ana Bernardes Rocha) e Cultural, respeitando suas características e arquitetura originais.
A Prefeitura de Vila Velha reiniciou as obras do prédio, que fica no bairro de Argolas, em 12 de janeiro. Na manhã desta quarta-feira (24), o secretário de Turismo, Esporte e Cultura Paulo Renato Fonseca Júnior participou de visita técnica, em conjunto com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Espírito Santo, Elisa Taveira.
O projeto prevê a implantação de salas de informática, robótica, música e dança, biblioteca, auditório com palco, rampas, elevadores (visando a acessibilidade) e escada. O atendimento ao público será construído no local do antigo guichê de bilheteria da estação. A "nova" Leopoldina contará ainda com Salão Central, apoio administrativo, direção, cozinha, lanchonete, hall de acesso, guarita de segurança e banheiros. O segundo piso, por sua vez, será reformado para se transformar em uma área cultural a fim de receber exposições e um espaço com a história ferroviária do município. 

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Ainda participaram da visita técnica, o subsecretário da Secretaria Municipal de Obras Teófilo Franco, a restauradora Bruna Gomes e o fiscal da obra Francisco de Assis, além do secretário Executivo Cicero Ribeiro e o subsecretário de Cultura Manoel Goes. O grupo vai se reunir mensalmente para acompanhar e avaliar o andamento da obra.
A Estação Ferroviária de Vitória foi a primeira construída pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo (EFSES), em 1895, com apenas um galpão, o que refletia a simplicidade e o desenvolvimento da região. Por volta de 1937, sua reconstrução foi iniciada, mantendo o estilo Art Decó. O local possui dois relógios mecânicos, datados de 1937, que também serão restaurados.
(Com informações da Prefeitura Municipal de Vila Velha)

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