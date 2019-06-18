Vila Velha recebe festival coreano com campeonato de K-pop

Campeonato de K-pop realizado pela Associação Coreana no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Associação Coreana no Espírito Santo

Em alta devido a repercussão do K-pop (korean pop) no Brasil, a cultura coreana ganha um evento para ampliar sua difusão em Vila Velha. Neste domingo (23), a cidade recebe a 2ª Mostra Cultural Coreana, realizada pela Associação Coreana no Espírito Santo. A entrada é gratuita.

Das 11h às 17h30, o Teatro Municipal de Vila Velha, deve reunir os apaixonados não só pelo pop da Coreia do Sul, mas também para o esporte do país asiático, o taekwondo. Grupos de dança do gênero vão participar de uma competição com direito a troféus e medalhas.

Também haverá demonstração de golpes de Taekwondo e Quizz para testar os conhecimentos de quem é fã do estilo coreano de ser. Barraquinhas com salgadinhos e bebidas típicas do país estarão à venda durante o evento.

no link, por R$ 33,50 (1º lote). Além das apresentações, será realizado um workshop de dança com o dançarino Thiago Miyamura, de São Paulo. A aula acontece no sábado (22), na Academia Ponto 7 (Rua Sete de Setembro, 279, Ed. Gaivotas, Centro de Vitória), com ingressos à venda, por R$ 33,50 (1º lote).

O festival marca o aniversário de 60 anos do reconhecimento da independência da Coreia do Sul. O Brasil foi o primeiro a reconhecer o país.

Quatro representantes da Embaixada da Coreia do Sul no Brasil virão ao Estado para prestigiar o evento. Para o presidente da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, Sam Youl Cho, a ideia do festival é mostrar aos capixabas a diversidade da cultura coreana.

"Vamos reunir adeptos da nossa cultura, mostrar nossa dança, nossa comida, nossa animação e nossas artes marciais. Vai ser um grande festa", comentou.

Serviço:

2ª Mostra Cultural Coreana

Quando: domingo (23), das 11h às 17h30

Onde: Teatro Municipal de Vila Velha - Praça Duque de Caxias, s/n - Centro

Ingressos: Entrada franca

Workshop com Thiago Miyamura

Quando: sábado (22), das 16h às 18h

Onde: Academia Ponto 7 - rua Sete de Setembro, 279, Ed. Gaivotas, Centro de Vitória

Ingressos: R$ 33,50 (com direito a entrada na mostra cultural) - à venda no site

Confira a Programação:

11h: Abertura dos portões

12h: Abertura do Evento

12h10: Apresentação de Taekwondo

13h10: Intervalo

13h20: Discurso Embaixada

13h35: Random Play - músicas aleatórias para quem quiser dançar

14h: Quizz - teste de conhecimentos

14h15: KCC - competição de dança