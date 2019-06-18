Vila Velha recebe festival coreano com campeonato de K-pop

Em alta devido a repercussão do K-pop (korean pop) no Brasil, a cultura coreana ganha um evento para ampliar sua difusão em Vila Velha. Neste domingo (23), a cidade recebe a 2ª Mostra Cultural Coreana, realizada pela Associação Coreana no Espírito Santo. A entrada é gratuita.
Das 11h às 17h30, o Teatro Municipal de Vila Velha, deve reunir os apaixonados não só pelo pop da Coreia do Sul, mas também para o esporte do país asiático, o taekwondo. Grupos de dança do gênero vão participar de uma competição com direito a troféus e medalhas.
Também haverá demonstração de golpes de Taekwondo e Quizz para testar os conhecimentos de quem é fã do estilo coreano de ser. Barraquinhas com salgadinhos e bebidas típicas do país estarão à venda durante o evento.
Além das apresentações, será realizado um workshop de dança com o dançarino Thiago Miyamura, de São Paulo. A aula acontece no sábado (22), na Academia Ponto 7 (Rua Sete de Setembro, 279, Ed. Gaivotas, Centro de Vitória), com ingressos à venda no link, por R$ 33,50 (1º lote).
O festival marca o aniversário de 60 anos do reconhecimento da independência da Coreia do Sul. O Brasil foi o primeiro a reconhecer o país.
Quatro representantes da Embaixada da Coreia do Sul no Brasil virão ao Estado para prestigiar o evento. Para o presidente da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, Sam Youl Cho, a ideia do festival é mostrar aos capixabas a diversidade da cultura coreana.
"Vamos reunir adeptos da nossa cultura, mostrar nossa dança, nossa comida, nossa animação e nossas artes marciais. Vai ser um grande festa", comentou.
Serviço:
2ª Mostra Cultural Coreana
Quando: domingo (23), das 11h às 17h30
Onde: Teatro Municipal de Vila Velha - Praça Duque de Caxias, s/n - Centro
Ingressos: Entrada franca
Workshop com Thiago Miyamura
Quando: sábado (22), das 16h às 18h
Onde: Academia Ponto 7 - rua Sete de Setembro, 279, Ed. Gaivotas, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 33,50 (com direito a entrada na mostra cultural) - à venda no site
Confira a Programação:
11h: Abertura dos portões
12h: Abertura do Evento
12h10: Apresentação de Taekwondo
13h10: Intervalo
13h20: Discurso Embaixada
13h35: Random Play - músicas aleatórias para quem quiser dançar
14h: Quizz - teste de conhecimentos
14h15: KCC - competição de dança
17h15: Encerramento