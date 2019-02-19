Viana antecipa o carnaval e traz ex-Fundo de Quintal para a folia

20/02/2019 - Ex-integrante do Fundo de Quintal, o cantor e compositor Sombrinha é atração do CarnaViana Crédito: Divulgação

Para quem acha que o carnaval começa apenas em Vitória, com os desfiles das escolas de samba, se engana. O município de Viana também entra na antecipação da folia, já que realiza toda sua programação carnavalesca uma semana antes da festa oficial, que neste ano vai de 02 a 05 de março. O CarnaViana 2019 será realizado neste sábado (23) e domingo (24), em Viana Sede.

E o samba será o principal ritmo que levará toda animação aos vianenses, que ainda contarão com sertanejo encerrando tudo. O ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, Sombrinha, é a grande atração do evento.

O sambista se apresenta pela primeira vez na cidade, no sábado (23), a partir das 22 horas, no palco em Viana Sede. Além de Sombrinha, o capixaba Rogerinho do Cavaco, bandas de marchinhas, desfile de blocos e o bloco Criança Feliz completam a programação do primeiro dia de CarnaViana.

Já no domingo (24), último dia de CarnaViana, o bloco Criança Feliz abre a programação a partir das 16 horas. Após a programação para o público infantil, será a vez de desfile de blocos e bandas de marchinhas com as mais tradicionais músicas carnavalesca. A partir das 19h30, encerrando o carnaval de Viana, sertanejo Vianense Rickson Maioli sobe ao palco.

Veja a programação completa do CarnViana 2019

Sábado (23)

16h – Matinê com o Bloco Criança Feliz

17h – Bloco Arrasta Samba e banda de carnaval (marchinhas)

Concentração: Praça Expedicionário Jerônimo Leite, às 17 horas

17h30 – Bloco Atrás da Rola

Concentração: 15 horas, próximo ao bar do Godoy

20h30 – Rogerinho do Cavaco (palco)

22h – (Ex-Fundo de Quintal) Sombrinha (palco)

Domingo (24)

16h – Matinê com o Bloco Criança Feliz

17h - Bloco Deu a Louca na Jenifer

Concentração: Bar do Seu Ciro, às 14 horas

17h – Desfile do Bloco Pé de Cana e Banda de Carnaval (marchinhas)

Concentração: Lava Jato do Bebezinho, às 14 horas