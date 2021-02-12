VI Festival Voadora seleciona bandas e artistas capixabas até o dia 20

Selecionados no concurso farão apresentações virtuais Crédito: Pixabay

Atenção, bandas e artistas autorais capixabas que pensam em divulgar seus trabalhos e ainda tirar uma graninha extra em tempos de pandemia. Estão abertas as inscrições para o Festival Voadora 2021, que acontece em abril.

Os interessados devem acessar o site de inscrições (https://linktr.ee/festivalvoadora) até o dia 20 de fevereiro. Lá, eles precisam preencher o cadastro e apresentar comprovante de residência; release; link com um vídeo ao vivo; CNPJ – que pode ser pelo cadastro de Microempreendedor Individual (MEI); e fotos do projeto.

Podem participar bandas, trios, duos e artistas solo que produzem música no ES, desde que o trabalho seja autoral. A curadoria do evento vai selecionar apresentações instrumentais, de música cantada em língua portuguesa e de música cantada em língua estrangeira – categorias que devem ser identificadas no momento da inscrição.

O Festival Voadora deste ano escolherá nove projetos, com cachê de R$ 3.500 para cada. Os resultados serão revelados até 1º de março e o festival será em abril, com data ainda a ser definida.

Um dos idealizadores do Festival Voadora e diretor da MM Projetos Culturais, Daniel Morelo ressalta que o evento é “um dos únicos festivais de música independente capixaba com olhar curatorial diferenciado para novas forças musicais do Espírito Santo, mesclando novidade e experiência”.

Parceira de Morelo na MM e no Voadora, Simone Marçal destaca também a escolha de expandir o festival para três categorias. “Prezamos nesta edição por vertentes musicais, como a música instrumental e a cantada em língua estrangeira, que são pouco contempladas neste estilo de evento. Isso amplia o espectro de inscritos e democratiza as participações. Mas, claro, a música cantada em português é ainda a força motriz do festival”, pontuou.

HISTÓRICO

Nas primeiras edições do Festival Voadora já passaram bandas e nomes como My Magical Glowing Lens, Budah, Dudu, Noventa, Cainã & A Vizinhança Do Espelho, BlackSlug, Auri, Fepaschoal, entre outras forças do autoral capixaba.

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