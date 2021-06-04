Vestido de noiva da princesa Diana ganha exposição aberta em Londres

O vestido de noiva que a princesa Diana usou em seu casamento com o príncipe Charles, em 1981, estará em exposição aberta ao público em Londres, a partir desta quinta-feira, 3.
A peça criada pelos estilistas Elizabeth e David Emmanuel foi cedida pelos príncipes William e Harry, filhos de Lady Di, à mostra Royal Style in the Making. A veste ficou conhecida por ter a maior cauda da realeza, cerca de oito metros.
A mostra ocorre no Palácio de Kensington e tratará da relação entre os estilistas e a família real britânica. A exposição, que também traz esboços inéditos, fotografias e outros looks, está aberta até dia 2 de janeiro de 2022.
Diana, que completaria 60 anos no próximo dia 1º de julho, separou-se de Charles em 1992 - com divórcio em 1996 - depois que ambos reconheceram casos extraconjugais. Ela morreu em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997, aos 36 anos.