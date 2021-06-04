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Família Real Britânica

Vestido de noiva da princesa Diana ganha exposição aberta em Londres

Peça usada no casamento com o príncipe Charles em 1981 foi emprestada pelos filhos William e Harry

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 11:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jun 2021 às 11:05
O vestido de noiva da princesa Diana, criado pelo casal de estilistas David e Elizabeth Emanuel, foi bordado com madrepérolas e lantejoulas no colo, nas manga e na cintura
O vestido de noiva da princesa Diana, criado pelo casal de estilistas David e Elizabeth Emanuel, foi bordado com madrepérolas e lantejoulas no colo, nas manga e na cintura Crédito: Palácio de Buckingham
O vestido de noiva que a princesa Diana usou em seu casamento com o príncipe Charles, em 1981, estará em exposição aberta ao público em Londres, a partir desta quinta-feira, 3.
A peça criada pelos estilistas Elizabeth e David Emmanuel foi cedida pelos príncipes William e Harry, filhos de Lady Di, à mostra Royal Style in the Making. A veste ficou conhecida por ter a maior cauda da realeza, cerca de oito metros.
A mostra ocorre no Palácio de Kensington e tratará da relação entre os estilistas e a família real britânica. A exposição, que também traz esboços inéditos, fotografias e outros looks, está aberta até dia 2 de janeiro de 2022.
Diana, que completaria 60 anos no próximo dia 1º de julho, separou-se de Charles em 1992 - com divórcio em 1996 - depois que ambos reconheceram casos extraconjugais. Ela morreu em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997, aos 36 anos.

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