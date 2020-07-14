Veruska posta homenagem em aniversário de Boechat: 'Amo eternamente'

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Zerei a vida merecendo seu amor. E tenho certeza de que você continua do nosso lado, cuidando de absolutamente tudo que acontece. Nos momentos mais duros ou nos de alívio e recomeço, me comprometo com o que você esperaria e desejaria pra mim e para as meninas. Hoje, onde estiver, sei que você vai cantar parabéns como nesse vídeo, pra fingir que não é seu aniversário, e sim de outra pessoa da mesa, mas nós te desmentiremos e festejaremos pra sempre. Te amo eternamente! ?? #doceveruska #aniversário #amor #prasempre #ricardoboechat #13dejulho #??