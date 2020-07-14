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63 anos de idade

Veruska posta homenagem em aniversário de Boechat: 'Amo eternamente'

O jornalista Ricardo Boechat, que morreu em acidente de helicóptero em 2019, completaria 68 anos de idade nesta segunda (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 10:27

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 10:27

A jornalista Veruska Seibel Boechat
A jornalista Veruska Seibel Boechat Crédito: Reprodução/Instagram @doceveruska
A apresentadora Veruska Boechat, viúva de Ricardo Boechat, publicou uma homenagem ao jornalista, que completaria 68 anos nesta segunda-feira, 13. Ele morreu em uma queda de helicóptero em fevereiro de 2019.
"Tenho certeza de que você continua do nosso lado, cuidando de absolutamente tudo que acontece. Nos momentos mais duros ou nos de alívio e recomeço, me comprometo com o que você esperaria e desejaria para mim e para as meninas", escreveu.
"Hoje, onde estiver, sei que você vai cantar parabéns como nesse vídeo, para fingir que não é seu aniversário, e sim o de outra pessoa da mesa, mas nós te desmentiremos e festejaremos para sempre. Te amo eternamente!", disse.

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