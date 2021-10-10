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Música

Vendas de R. Kelly crescem mais de 500% após condenação por crime sexual

YouTube fechou canais, mas streaming mantiveram músicas do artista

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2021 às 09:21
R. Kelly no clipe de Number One
R. Kelly no clipe de Number One Crédito: Reprodução/YouTube
A carreira do cantor e produtor musical R. Kelly, 54, parece ter sentido o impacto de sua condenação por tráfico sexual, ocorrida em 27 de setembro. Mas quem pensa que esse impacto foi negativo está enganado, já que as vendas do músico dispararam.
Segundo a Rolling Stone americana, as músicas de R. Kelly tiveram um crescimento de dois dígitos nas transmissões de streaming, de áudio e vídeo, e um crescimento de três dígitos nas vendas de álbum. Os dados são da semana seguinte à condenação.
O levantamento aponta alta de 22% no consumo de suas músicas por streaming, de 23% de seus vídeos por streaming e de 517% na venda de álbuns. Isso aconteceu mesmo com alguns colaboradores tirando das plataformas músicas com o artista.
O YouTube também anunciou a remoção dos canais oficiais do cantor nesta semana. "Podemos confirmar que eliminamos dois canais vinculados a R. Kelly, de acordo com nossas normas sobre a responsabilidade dos criadores", afirmou um porta-voz. Mas canais não oficiais ainda mostram materiais do músico
Apesar de ter registrado altas, a tendência é que os números relacionados ao trabalho do cantor caiam nos próximos meses. Como a Rolling Stones destaca, não é incomum para artistas registrem um pico de atividades logo após uma polêmica.

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R. Kelly foi considerado culpado por tráfico sexual em um júri que aconteceu no tribunal federal do Brooklyn durante cinco semanas e meia. Os jurados deliberaram por pouco mais de um dia antes de votarem pela condenação em todas as acusações.
Deveraux Cannick, advogado de Kelly, disse a jornalistas do lado de fora do tribunal que a defesa estava "desapontada". A audiência de sentença foi marcada para o dia 4 de maio de 2022.
O cantor, cujo nome completo é Robert Sylvester Kelly, é uma das pessoas mais influentes julgadas por crimes sexuais depois do movimento #MeToo, que amplificou as acusações que o perseguiam desde o início dos anos 2000.
Assim como Kelly, muitas de suas acusadoras eram negras, o que diferencia o caso de condenações da mesma onda, como a do comediante Bill Cosby e do produtor cinematográfico Harvey Weinstein. A condenação de Cosby foi anulada em junho.

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