Venda Nova recebe evento mundial de música com cursos gratuitos

Aula de instrumento musical durante o Make Music 2018 Crédito: Divulgação/Anafima

"Musical" por natureza, o Brasil será um dos países mais atuantes da Make Music, campanha mundial de incentivo à música, que acontece de domingo (16) até 29 de junho. Ao todo, 120 países (e mais de mil cidades) estarão engajados em promover a música em diversos gêneros com shows e oficinas gratuitas.

Segundo maior participante em número de eventos na edição passada (perdendo apenas para os Estados Unidos), o Brasil, desta vez, quer ser o maior palco da Make Music em 2019. Única cidade do Espírito Santo a embarcar na iniciativa até o momento, Venda Nova do Imigrante promoverá oficinas gratuitas e shows musicais na loja Loc Music. De acordo com a organização nacional, uma instituição de Vitória está negociando a sua participação, mas nada de concreto ainda foi definido até o fechamento da matéria. No Estado, as atividades culturais começam apenas na segunda (17).

"São mais de 60 cidades em todo o país, oferecendo a possibilidade de aulas digitais a concertos em praças públicas. Em Brasília, haverá uma interação de música com poesia, por exemplo. É uma doação social ao ato de fazer música", destaca Daniel Neves, presidente da Anafima (Associação Nacional da Indústria da Música), entidade que organiza a versão nacional do Make Music.

Em Venda Nova, os destaques serão os cursos e oficinas. Entre as aulas ministradas, estão os instrumentos ukulele, cajon, viola, baixo, violão e guitarra. Todas as aulas são gratuitas. As inscrições para os cursos, que são livres para todas as idades, podem ser feitas diretamente na loja ou pelos telefones: (28) 3546-2269 ou (28) 99925-4374.

No encerramento das atividades, haverá uma apresentação comandada por Meia Lua e Jorginho do Sax, atrações de Venda Nova do Imigrante, no dia 29, também com entrada franca.

"Respiro música. Comecei como professora, atuando na Casa da Cultura de Venda Nova. Portanto, gosto de incentivar o ensino", conta a empresária Carla de Sá, organizadora local do Make Music e proprietária da Loc Music.

Carla conta que, para participar das atividades, não é necessário ter conhecimento prévio e pessoas de qualquer faixa etária são bem-vindas. "Queremos desenvolver novos talentos. Aqui na cidade, conheço várias pessoas que nunca tiveram oportunidade de segurar em um instrumento musical. Desejo despertar isso nelas, a sede de continuar aprendendo e, quem sabe, se profissionalizar na área".

FÁCIL ACESSO

Um dos focos da organização estadual é apostar em oficinas que ensinem instrumentos mais acessíveis à população. "Optamos pelos aparelhos mais baratos, com grande custo benefício para quem deseja aprender. Nossa aposta são as aulas de ukelele, um instrumento de corda que está muito em moda e que não custa tão caro", conta, afirmando que espera receber em torno de 150 alunos para todas as aulas.

As atrações musicais, Meia Lua e Jorginho do Sax, que encerrarão o evento, são músicos da cidade, o que comprova o norte de promover a cultura local, um dos pilares do Make Music. "As meninas do Meia Lua estão começando agora, mas têm muito talento. São estudantes de Venda Nova. Por sua vez, Jorginho do Sax é professor e integrante da Banda Marcial da cidade”, detalha.

SERVIÇO

Make Music 2019

Quando: de segunda (17) a 29 de junho

Onde: No Estado, as atividades acontecem em Venda Nova do Imigrante. Aulas e shows culturais acontecem na loja Loc Music (Avenida Evandi Américo Comarela, Centro)

Cursos: as oficinas sempre terão início às 19h e acontecerão nas seguintes datas: curso de Ukelele, segunda (17); Cajon, terça (18); Viola, em 24 de junho; Áudio, no dia 25; Baixo, dia 26; Violão, dia 27; e Guitarra, no dia 28. As atividades são gratuitas

Inscrições: são livres para todas as idades, podem ser feitas diretamente na loja ou pelos telefones: (28) 3546-2269 ou (28) 99925-4374.