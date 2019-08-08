Veja o trailer da animação de "Família Adams"

A família mais assustadora e divertida do planeta volta ao cinema em formato de animação, no filme A Família Adams, que estreia em 31 de outubro.
Nesta quarta, 7, a Universal Pictures divulgou trailer da animação, que mostra a pequena Vandinha mostrando ser uma adolescente normal, com toda sua rebeldia. E vai provar isso ao desafia sua mãe, Mortícia, usando uma fivela de unicórnio. Direção de Conrad Vernon.
Criada por Charles Addams em 1930, a família Adams surgiu em quadrinhos e depois fez sucesso como série de TV e depois ganhou os cinemas.