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Filme à vista

Veja o trailer da animação de "Família Adams"

Filme estreia no dia 31 de outubro deste ano

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 12:26

Publicado em 

08 ago 2019 às 12:26
Primeiras imagens da animação mostram a personagem Vandinha de "Família Adams" Crédito: Reprodução/YouTube CP
A família mais assustadora e divertida do planeta volta ao cinema em formato de animação, no filme A Família Adams, que estreia em 31 de outubro.
Nesta quarta, 7, a Universal Pictures divulgou trailer da animação, que mostra a pequena Vandinha mostrando ser uma adolescente normal, com toda sua rebeldia. E vai provar isso ao desafia sua mãe, Mortícia, usando uma fivela de unicórnio. Direção de Conrad Vernon.
Criada por Charles Addams em 1930, a família Adams surgiu em quadrinhos e depois fez sucesso como série de TV e depois ganhou os cinemas.

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