Veja clipe de "Bola Rebola", novo funk de Anitta e Tropkillaz

Os fãs já tinham altas expectativas para o hit "Bola Rebola" há algum tempo. O funk, parceria de Anitta, Tropkillaz, MC Zaac e o colombiano J Balvin, estreou nesta sexta-feira (22) e tem uma letra que mistura português, espanhol e inglês, com batidas de funk.
"Um certo dia mostramos nossas novas músicas para a Anitta, que adorou 'Bola Rebola' e quis participar. Ela sugeriu convidar o J Balvin, que aceitou o convite na hora. Ele é um artista talentoso e muito humilde", conta Laudz, do grupo Tropkillaz. "Escrevemos os versos em inglês e achamos que seria interessante ter um feat internacional", completa Zegon.
A música, escrita por Mc Zaac em parceria com o grupo, teve sua produção iniciada logo depois de "Vai Malandra", outra parceria de Anitta com Tropkillaz, junto a MC Zaac, Maejor e o DJ Yuri Martins.
Apesar da novidade ter sido bastante aguardada pelos fãs, que comemoram cada detalhe da música e clipe que era soltado antes do lançamento, Zegon diz que "Bola Rebola" não foi pensada para ser um hit.
"Nós não fazemos as músicas pensando que ela seja um hit, mas sim em fazer um som que a gente se identifique, que transmita a nossa essência", diz.
O clipe, gravado em Salvador, tem cenas no litoral e no bairro da Gamboa. "Salvador é uma cidade linda e com uma brasilidade enorme", diz Zegon. Laudz complete: "A capital é uma grande mistura, e o nosso som também.
Anitta também mencionou que o clipe foi inspirado no filme "Cidade Baixa", longa de 2005 com Alice Braga, Lázaro Ramos e Wagner Moura no elenco.
"Deu super certo minha referência. Eu me senti super 'Cidade Baixa'. Me senti super Alice Braga, minha amiga, nesse filme em que ela está com o cabelo assim mesmo. Vocês já viram esse filme, 'Cidade Baixa'? Foi nele que eu me inspirei quando eu tive a ideia do clipe", afirmou Anitta.
Anitta gravou o clipe de "Bola, rebola" com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos. O figurino da cantora também contou com uma calcinha colorida cavada e de cintura alta. No cabelo, Anitta usou aplique loiro e frisado comprado da cantora Ludmilla, que tem uma marca própria, a Lace Wig.