Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parceria

Veja clipe de "Bola Rebola", novo funk de Anitta e Tropkillaz

A música, escrita por Mc Zaac em parceria com o grupo, teve sua produção iniciada logo depois de "Vai Malandra", outra parceria de Anitta com Tropkillaz

Publicado em 

22 fev 2019 às 13:08

J Balvin, Zegon (Tropkillaz), Anitta, Zaac e Laudz (Tropkillaz) na gravação do clipe "Bola Rebola" Crédito: Divugação
Os fãs já tinham altas expectativas para o hit "Bola Rebola" há algum tempo. O funk, parceria de Anitta, Tropkillaz, MC Zaac e o colombiano J Balvin, estreou nesta sexta-feira (22) e tem uma letra que mistura português, espanhol e inglês, com batidas de funk.
"Um certo dia mostramos nossas novas músicas para a Anitta, que adorou 'Bola Rebola' e quis participar. Ela sugeriu convidar o J Balvin, que aceitou o convite na hora. Ele é um artista talentoso e muito humilde", conta Laudz, do grupo Tropkillaz. "Escrevemos os versos em inglês e achamos que seria interessante ter um feat internacional", completa Zegon.
A música, escrita por Mc Zaac em parceria com o grupo, teve sua produção iniciada logo depois de "Vai Malandra", outra parceria de Anitta com Tropkillaz, junto a MC Zaac, Maejor e o DJ Yuri Martins.
Apesar da novidade ter sido bastante aguardada pelos fãs, que comemoram cada detalhe da música e clipe que era soltado antes do lançamento, Zegon diz que "Bola Rebola" não foi pensada para ser um hit.
"Nós não fazemos as músicas pensando que ela seja um hit, mas sim em fazer um som que a gente se identifique, que transmita a nossa essência", diz. 
O clipe, gravado em Salvador, tem cenas no litoral e no bairro da Gamboa. "Salvador é uma cidade linda e com uma brasilidade enorme", diz Zegon. Laudz complete: "A capital é uma grande mistura, e o nosso som também.
Anitta também mencionou que o clipe foi inspirado no filme "Cidade Baixa", longa de 2005 com Alice Braga, Lázaro Ramos e Wagner Moura no elenco. 
"Deu super certo minha referência. Eu me senti super 'Cidade Baixa'. Me senti super Alice Braga, minha amiga, nesse filme em que ela está com o cabelo assim mesmo. Vocês já viram esse filme, 'Cidade Baixa'? Foi nele que eu me inspirei quando eu tive a ideia do clipe", afirmou Anitta. 
Anitta gravou o clipe de "Bola, rebola" com os seios à mostra tapados apenas por um par de adesivos. O figurino da cantora também contou com uma calcinha colorida cavada e de cintura alta. No cabelo, Anitta usou aplique loiro e frisado comprado da cantora Ludmilla, que tem uma marca própria, a Lace Wig. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados