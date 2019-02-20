Varandão, Roda de Boteco e Vix: os camarotes do Carnaval de Vitória

O Varandão Litoral no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: A GAZETA

O Carnaval de Vitória 2019 já é de longe uma das melhores edições da folia capixaba. Dentre as apostas das escolas e os comentários entre os entendidos do samba, as expectativas para os desfiles desta sexta (22) e sábado (23) não poderiam ser melhores. Mas para acompanhar toda essa energia, o espaço para curtir as alegorias precisa estar à altura. O Varadão Litoral, Camarote Roda de Boteco e Camarote Vix são três dessas opções.

Assinantes de A GAZETA têm descontos e condições especiais para adquirir os convites desses espaços. Para requerer o benefício, o folião deve ter em mãos o número do cartão do Clube do Assinante e CPF do titular da assinatura para preencher os campos de cupom de desconto no momento da compra, via internet.

O Camarote Roda de Boteco vai contar com uma estrutura até de grupos de samba e DJs para os intervalos entre um desfile e outro. Lá também haverá banheiro exclusivo, bebidas e petiscos de boteco no melhor estilo e espaços de maquiagem e massagem para os foliões retocarem as produções e relaxarem.

O Camarote Roda de Boteco pretende atender a todos que são frequentadores fieis do festival que movimenta a gastronomia local e gostam do clima descontraído. Esta é a proposta do espaço Raimundo Nonato, organizador do Camarote Roda de Boteco

Na sexta (22), as comidas e bebidas serão vendidos à parte e quem agita o camarote é a banda BatuqDellas e DJ Bunny. No sábado (23) o serviço é open bar, ou seja, tudo incluso no valor do ingresso, que já está no 4º lote, e o som fica por conta de SambaAdm e DJ Bunny.

O grupo BatuqDellas Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

No Camarote Vix, o sistema será parecido com o do Roda de Boteco: na sexta (22) a bebida é por conta do folião e, no sábado (23), o catering será liberado. O Vix também conta com shows ao vivo, banheiros, guarda-volumes, espaço de maquiagem e massagem.

Na sexta (22), quem agita os intervalos no Camarote Vix, que ficará abrigado no setor D, ao lado do recuo da bateria, são os DJs Leandro Netto e Felipe Brava. Já no sábado (23) serão Leandro Netto e Thiago Teté os comandantes das picapes.

SEGUNDA EDIÇÃO DO VARANDÃO LITORAL

Abre alas para o Varandão Litoral, que vai ficar serpentinado pelos ouvintes da Rádio Litoral FM nos dois dias de Carnaval de Vitória 2019. Os convites para usufruir do espaço, que fica no setor K do Sambão, serão sorteados durante a programação da rádio.

Por lá, os foliões terão visão privilegiada dos desfiles, já que o espaço é montado no segundo andar do setor. Durante os intervalos, quem estiver curtindo o carnaval também terá DJs para animar a galera com direito a um espaço de beleza para retocar o glitter nas maquiagens. A equipe da Rádio Litoral FM circulará pelo ambiente e os fãs também terão oportunidade de conhecer de perto os locutores dos programas que constituem a grade.

Essa é mais uma excelente oportunidade da rádio ficar perto dos ouvintes, e nada melhor que no clima da maior festa popular do País. A Litoral vai contagiar o Sambão do Povo com muita alegria e diversão, levando a energia da rádio, interatividade e deixando todo mundo legal no Carnaval de Vitória Renan Faé, gerente de Rádios da Rede Gazeta

SERVIÇO

Camarote Roda de Boteco

Localização: setor A

Ingressos: R$ 180 (sexta-feira, 1º lote, inteira); R$ 330 (sábado, 4ºlote); R$ 340 (passaporte para sexta-feira e sábado, 4ºlote) - Vendas no

Condição especial: assinantes de A GAZETA compram o ingresso para o sábado, no 4º lote, por R$ 310 e o passaporte para os dois dias, no 4º lote, por R$ 320

Camarote Vix

Localização: setor D

Blueticket.com.br Ingressos: R$ 180 (sexta-feira, 1º lote, inteira); R$ 370 (sábado, 4º lote); R$ 400 (passaporte para sexta-feira e sábado, 4º lote) - Vendas no

Condição especial: assinantes de A GAZETA compram o ingresso para o sábado, no 4º lote, por R$ 350 e o passaporte para os dois dias, no 4º lote, por R$ 390

Varandão Litoral

Localização: setor K