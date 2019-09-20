TV Gazeta leva bancada do Jornal Nacional para pontos de Vitória

Quem passou pelo Centro de Vitória, nesta sexta-feira (20), se deparou com uma réplica da bancada do Jornal Nacional na rua. E os capixabas puderam experimentar como é estar diante dos telespectadores. Toda essa ação faz parte das gravações de um especial da TV Gazeta, que irá ao ar neste sábado (21), às 14h45.

"Capixabas no JN" vai trazer uma mistura de bastidores, memória de reportagens capixabas que foram destaque nacional e interação com o público. "A gente vai mostrar o pensamento do capixaba a respeito do Jornal Nacional. Este programa também vai abordar esta minha vinda ao Rio, com bastidores da minha chegada na redação do JN, da importância e peso. E e este programa vai abordar esta minha vinda para o Rio, bastidores da minha chegada na redação", detalha Philipe Lemos, que mais tarde estará comandando o telejornal.

"Conversamos com pessoas lá de dentro, como a Renata (Vasconcelos), repórteres, editores. Pegamos depoimentos de como é fazer o JN. Inclusive, algumas pessoas que trabalham no jornal conhecem o ES", completa.

O "Capixabas no JN" é uma iniciativa inédita no Brasil, já que a emissora será a primeira afiliada a produzir um conteúdo exclusivo e regional sobre esse projeto do Jornal Nacional de levar apresentadores das afiliadas para a sua bancada, nas comemorações dos 50 anos. O especial da TV Gazeta também vai exibir conteúdos exclusivos feito por Philipe Lemos enquanto espera a hora de assumir a bancada do JN.

Réplica da bancada do Jornal Nacional foi colocada no Centro de Vitória, ao lado do Teatro Carlos Gomes para comemorar os 50 anos do telejornal e divulgar o programa Capixabas no JN, da TV Gazeta Crédito: Mauro Noda

Os trajetos, os bastidores, as conversas com grandes nomes do jornalismo e todos os treinos e ensaios antes da apresentação final estão no programa. Tudo isto será mesclado com os depoimentos dos capixabas que estiveram na ação desta sexta-feira (20).

"Ele vai mesclar os capixabas com pessoas do Jornal Nacional, tudo que está sendo registrado por aqui. Vamos ainda mostrar os bastidores e um pouco da minha vida no interior, em Nova Venécia, os meus pais, a casa onde cresci, a escola por onde passei, até meus professores deram depoimento", conta Philipe.

VAI LÁ

Para os que se empolgaram e querem viver este momento de apresentadores, a bancada do JN será levada para o Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Ela ficará disponível neste sábado (21), das 14h às 20h, e domingo (22), das 15h às 19h, para os visitantes do centro de compras tirarem fotos. Ah, quando postarem nas redes sociais, vale colocar a hashtag #capixabasnojn para fortalecer a corrente de apoio a Philipe, o nosso representante que estará no telejornal, na noite deste sábado (21).

(Com informações de Dani Rodrigues)

Capixabas no JN - Os bastidores do maior telejornal do Brasil

Quando: Sábado (21), às 14h45