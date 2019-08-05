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Acústico MTV 2019

Tiago Iorc anuncia turnê após sumiço e revela datas de shows

Ao todo, cantor deve passar por 14 cidades; veja lista

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 11:38

Publicado em 

05 ago 2019 às 11:38
Crédito: Reprodução/Instagram @tiorcs
Depois de um período longe dos palcosTiaco Iorc vai voltar à estrada. O cantor anunciou neste domingo (4) que vai sair em turnê a partir de outubro, por meio de seu perfil no Instagram.
Os shows correspondem ao disco e filme "Acústico MTV", gravado por ele em maio, mas ainda sem data de lançamento.
Segundo o cronograma, Iorc irá se apresentar primeiro no dia 20 de outubro, em Salvador, e deve encerrar a turnê no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.
Ao todo, o músico passará por 14 cidades das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. O norte ficou de fora. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de agosto.
Essa será a primeira turnê realizada por Tiago Iorc após o retorno de seu ano sabático, em maio.
Na ocasião, o cantor de 33 anos pegou os fãs de surpresa ao reaparecer e lançar em plena madrugada "Reconstrução", um álbum visual com 13 músicas inéditas e 13 clipes correspondentes.

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