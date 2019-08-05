Tiago Iorc anuncia turnê após sumiço e revela datas de shows

Crédito: Reprodução/Instagram @tiorcs

palcos, Instagram. Depois de um período longe dos Tiaco Iorc vai voltar à estrada. O cantor anunciou neste domingo (4) que vai sair em turnê a partir de outubro, por meio de seu perfil no

Os shows correspondem ao disco e filme "Acústico MTV", gravado por ele em maio, mas ainda sem data de lançamento.

Segundo o cronograma, Iorc irá se apresentar primeiro no dia 20 de outubro, em Salvador, e deve encerrar a turnê no dia 30 de novembro, no Rio de Janeiro.

Ao todo, o músico passará por 14 cidades das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. O norte ficou de fora. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 6 de agosto.

Essa será a primeira turnê realizada por Tiago Iorc após o retorno de seu ano sabático, em maio.