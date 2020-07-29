The Voice Brasil volta sem Ivete Sangalo em 2020; entenda a mudança

Carlinhos Brown ao lado de Ivete Sangalo no "The Voice" Crédito: Reprodução/TV Globo

As noites de shows musicais repletos de talento e emoção estão voltando. A nona temporada de The Voice Brasil já está em fase de produção e, ainda neste semestre, novos candidatos sobem ao palco para apresentar suas performances e tentar garantir uma das vagas do reality.

E, neste ano, o programa traz novidades. O time que ocupará as famosas cadeiras de avaliação continua sendo a representação dos grandes nomes da música nacional, mas vem em nova formação: Lulu Santos, Michel Teló e IZA passam a ter a companhia de Carlinhos Brown, que volta ao The Voice Brasil depois de uma temporada apenas na versão Kids do programa.

Ivete Sangalo, que esteve na cadeira nos últimos três anos  e também já esteve no papel de técnica do The Voice Kids , não estará entre os técnicos nesta edição. Ela passa o bastão e dá as boas-vindas ao conterrâneo, de quem já foi companheira de temporada nas duas versões da competição.

Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida. E tranquila, porque sei que Brown vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre, assim como IZA, Lulu e Teló. Vai ser mais uma edição linda, podem esperar!, garante.

Brown, que está no reality desde o início do projeto, conta que está ansioso para dividir novamente as cadeiras com Lulu e Teló e para estar pela primeira vez ao lado de IZA no programa. Estar no The Voice Brasil é sempre uma alegria. Conhecer novas vozes, aprender tantas coisas novas com quem chega para apresentar seu canto, sua arte. É sempre muito bonito ver a coragem de quem está ali compartilhando sua voz com todos nós, comenta o técnico.

Nesta temporada, além de voltar a dividir bancada com os queridos Lulu e Teló, terei a hora de estar também com IZA, que é uma potência de presença e de voz. Vamos para mais um programa! Vamos com a força da música que é cura para todo o mal, celebra.