Globo suspende shows ao vivo do The Voice Kids e vai reprisar momentos

O início da etapa ao vivo do The Voice Kids começaria apenas no dia 29 de março Crédito: Divulgação

A Globo decidiu suspender os shows ao vivo do The Voice Kids por causa do avanço do novo coronavírus. A partir deste domingo (22) e pelos próximos quatro fins de semana, um compacto do reality, com os melhores momentos desta quinta temporada serão exibidos, segundo informou em nota a emissora.

"Vale destacar que o início da etapa ao vivo do The Voice Kids começaria apenas no dia 29 de março, já que no dia 22 a previsão era a exibição do GP do Bahrein, também cancelado por conta da pandemia.

A conclusão da fase final do reality ainda está sendo definida e está prevista para ir ao ar após o término das edições especiais", diz a nota da Globo.

A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.

Na terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada".

Domingão do Faustão continua na grade da emissora, porém, sem a presença da plateia. No último domingo, a atração teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus. Ainda não há data para que tudo se normalize e que as atrações tenham a sua estreia.

OUTRAS MUDANÇAS

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.

Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.

Os programas Lady Nihht, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Serginho Groisman também anunciou que parou as gravações do Altas Horas e exibirá os melhores momentos dos 20 anos da atração a partir deste sábado (21).