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Pandemia

Globo suspende shows ao vivo do The Voice Kids e vai reprisar momentos

A suspensão do programa ocorre em decorrência do avanço do novo coronavírus. A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 16:20
O início da etapa ao vivo do The Voice Kids começaria apenas no dia 29 de março Crédito: Divulgação
A Globo decidiu suspender os shows ao vivo do The Voice Kids por causa do avanço do novo coronavírus. A partir deste domingo (22) e pelos próximos quatro fins de semana, um compacto do reality, com os melhores momentos desta quinta temporada serão exibidos, segundo informou em nota a emissora.
"Vale destacar que o início da etapa ao vivo do The Voice Kids começaria apenas no dia 29 de março, já que no dia 22 a previsão era a exibição do GP do Bahrein, também cancelado por conta da pandemia.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A conclusão da fase final do reality ainda está sendo definida e está prevista para ir ao ar após o término das edições especiais", diz a nota da Globo.
A Globo fez diversas alterações na sua grade por causa da pandemia do coronavírus. As gravações de todas as suas novelas foram paralisadas, e reprises serão transmitidas no lugar. Os programas Mais Você, Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte e Se Joga foram suspensos para dar mais espaço a cobertura jornalística do assunto.
Na terça-feira (17), a emissora anunciou que vai adiar as estreias do programa Conversa com Bial, a nova atração de Angélica, o "Simples Assim", e a segunda temporada da série "Segunda Chamada".
Domingão do Faustão continua na grade da emissora, porém, sem a presença da plateia. No último domingo, a atração teve que contratar em cima da hora uma equipe de bailarinas, já que as atuais tiveram que se afastar depois de uma delas ter tido diagnóstico positivo para o vírus. Ainda não há data para que tudo se normalize e que as atrações tenham a sua estreia.

OUTRAS MUDANÇAS

O Fora de Hora, que estreou em janeiro deste ano, terá programa até final de março. A partir do dia 7 de abril, a emissora vai exibir a primeira temporada da série "Manifest" após o BBB 20.
Já nas quartas-feiras à noite, a Globo vai exibir a faixa "Cinema Especial" depois da novela das 21, no lugar em que era exibido os campeonatos de futebol, já que eles foram suspensos.
Os programas Lady Nihht, às quintas, Globo Repórter, às sextas, É de Casa e Caldeirão do Huck, aos sábados, permanecerão na grade de programação da emissora em seus horários habituais. Serginho Groisman também anunciou que parou as gravações do Altas Horas e exibirá os melhores momentos dos 20 anos da atração a partir deste sábado (21).
Já o Só Toca Top Verão termina no dia 28 de março e será substituído pelo programa "Música Boa Ao Vivo", com a apresentação da cantora Iza, exibido em 2019 no Multishow.

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