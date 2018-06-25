The Rock apresenta documentário sobre a Chapecoense

Tite, treinador da Seleção, exibe a bandeira da Chapecoense Crédito: Diego Vara/Reuters

Dwayne "The Rock" Johnson fez a apresentação de um documentário sobre a tragédia do vôo Lamia 2933, que caiu com a equipe da Chapecoense em novembro de 2016. O filme será exibido nesta segunda-feita, nos EUA.





Pôster de 'Nossa Chape' Crédito: Reprodução

"Precisei de alguns takes enfrentando as lágrimas para fazer esse (vídeo)", escreveu The Rock no Instagram. "História muito forte e emocionante e foi um privilégio poder apresentá-la."

"Nossa Chape" acompanha a reconstrução da Chapecoense após o acidente e a recuperação dos três jogadores sobreviventes. O filme foi dirigido por Jeff e Michael Zimbalist. Jeff dirigiu também o "Favela rising", sobre o Afroreggae.

A dupla fez ainda, "The two Escobars", no qual fala sobre a relação do narcotraficante Pablo Escobar e sobre o zagueiro Andrés Escobar, assassinado depois de fazer um gol contra na Copa dos EUA.