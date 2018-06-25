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'Nossa Chape'

The Rock apresenta documentário sobre a Chapecoense

'Nossa Chape' vai ao ar nesta segunda-feira nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 14:31

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 14:31

Tite, treinador da Seleção, exibe a bandeira da Chapecoense Crédito: Diego Vara/Reuters
Dwayne "The Rock" Johnson fez a apresentação de um documentário sobre a tragédia do vôo Lamia 2933, que caiu com a equipe da Chapecoense em novembro de 2016. O filme será exibido nesta segunda-feita, nos EUA.
 
Pôster de 'Nossa Chape' Crédito: Reprodução
"Precisei de alguns takes enfrentando as lágrimas para fazer esse (vídeo)", escreveu The Rock no Instagram. "História muito forte e emocionante e foi um privilégio poder apresentá-la."
"Nossa Chape" acompanha a reconstrução da Chapecoense após o acidente e a recuperação dos três jogadores sobreviventes. O filme foi dirigido por Jeff e Michael Zimbalist. Jeff dirigiu também o "Favela rising", sobre o Afroreggae.
A dupla fez ainda, "The two Escobars", no qual fala sobre a relação do narcotraficante Pablo Escobar e sobre o zagueiro Andrés Escobar, assassinado depois de fazer um gol contra na Copa dos EUA.
"Nesses tempos difícies, é incrível poder testemunhar a força do espírito humano", diz The Rock na narração. "Quando o vôo Lamia 2933 caiu em novembro de 2106, 71 vidas foram perdidas. A tripulação, repórteres, equipe e parte da equipe brasileira da Chapecoense. O que deveria ser um momento de orgulho, se tornou uma tragédia. O que aconteceu em seguida, é um testemunho da resistência do espírito humano. Da memória dos atletas que personificam a grandeza e perseverança e do amor e força de uma comunidade determinada a gonrar os mortos. Essa é 'Nossa Chape'."

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