Tenso, 'Um Lugar Silencioso' é o melhor terror dos últimos tempos

John Krasinski protagoniza e dirige o filme Crédito: Paramount/Divulgação

Um Lugar Silencioso é um dos filmes de terror mais interessantes dos últimos anos  da direção ao elenco, passando, claro, pelo inventivo roteiro, o longa de John Krasinski (também um dos protagonistas) mistura horror, tensão e suspense em uma obra que leva o espectador para dentro de seu universo com maestria.

A história começa 89 dias depois de uma catástrofe que deixou um ambiente pós-apocalíptico com poucos sobreviventes  pessoas que agora têm que viver no mais absoluto silêncio, pois qualquer ruído pode atrair a atenção dos monstros que dizimaram a população. Pouco se sabe sobre eles a não ser que são praticamente indestrutíveis, não enxergam e têm audição aguçada. Essa informações são passadas aos poucos, por meio das anotações de alguns personagens ou até mesmo por capas de jornais.

Neste cenário, Evelyn (Emily Blunt) e Lee (John Krasinski) não tiveram opções senão adaptar a rotina da família, mas contaram com algo a seu favor: a linguagem de sinais já era hábito na casa em função da jovem Regan (Millicent Simmonds, uma atriz surda).

HABILIDADE

Um Lugar Silencioso se destaca principalmente pelas atuações de seus protagonistas e pela sutil direção de Krasinski. O diretor faz boas escolhas para construir o ambiente e, principalmente a tensão  basta pensar nos barulhos que fazemos diariamente para imaginar o quanto é difícil viver sem eles; o simples digitar deste texto, por exemplo, já seria suficiente para que a vida deste que vos escreve fosse ceifada. O roteiro cria situações como esta, simples, mas que pode ser mortal.

"Um Lugar Silencioso" é tenso na medida certa Crédito: Paramount/Divulgação

É nos momentos que brinca com a tensão e o imaginário do espectador que o filme brilha. O texto é esperto o suficiente para esconder ao máximo as ameaças  seria, inclusive, o melhor filme da saga Cloverfield. Ao mesmo tempo, não faz esforço nenhum para explicar o que aconteceu ou como a situação chegou àquele ponto.

A tensão é reforçada pelo excelente trabalho de som, algo um pouco óbvio devido à natureza do filme, mas que merece ser destacado mesmo assim. Da mesma forma, merece ser destacado que o filme acaba optando pelo jump scare (reforçado pelo som) em seu terceiro ato; uma escolha compreensível tendo em vista um mercado que ainda não lida tão bem  ao menos em bilheteria  com um terror menos usual.