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SÉRIE

Teaser da 3ª temporada de 'The Handmaid's Tale' traz discurso de Reagan

Primeiras imagens foram reveladas no intervalo do Superbowl

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:35

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:35

"The Handmaid's Tale" Crédito: Divulgação
Ainda sem data de estreia, a terceira temporada da premiada série "The Handmaid's Tale" exibiu seu primeiro teaser neste domingo (3), durante o intervalo do Super Bowl.
Em 30 segundos de imagens que farão parte dos próximos episódios, as Aias são mostradas à beira de um contra-ataque ao governo, sob a voz do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan (que governou de 1981 a 1989), em um discurso de 1984.
"É novamente manhã na América. Hoje, mais mulheres irão trabalhar", diz. "Nesse ano, dúzias de crianças nascerão de famílias saudáveis e felizes."
O teaser começa com algumas imagens do dia a dia na república de Gilead e depois revela algumas das tramas que devem aparecer na 3ª temporada da série, como um incêndio e a possível rebelião das Aias.
Ao final do Teaser, a protagonista Offred (Elizabeth Moss) diz: "Acorde América. A manhã acabou".
"The Handmaid's Tale" começou a ser exibida em 2017 pelo serviço de streaming Hulu, e narra um futuro onde a democracia nos Estados Unidos é substituída por um governo opressivo, cristão e machista, em que mulheres existem exclusivamente para servir aos homens. 
A série é baseada no romance homônimo de 1985 da canadense Margaret Atwood e já venceu oito prêmios Emmy do Primetime, incluindo Melhor Série Dramática. 
O serviço de streaming da Globo, o Globoplay, adquiriu o título e deve colocá-lo no catálogo no dia 13 de fevereiro. Também estarão disponíveis "The Good Doctor", exclusiva do canal, "The Big Bang Theory" e "House".

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