Tarantino divulga trailer de filme com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio

18/03/2019 - Leonardo DiCaprio e Brad Pitt posam em primeira foto do novo filme de Tarantino Crédito: Reprodução/Instagram

"Uma sensação de medo e paranoia desceu sobre a cidade como uma nuvem repleta de correntes de choque e inquietação". É como o jornalista americano Peter Biskind descreve o verão de 1969 em Los Angeles, mais especificamente o rescaldo do assassinato da atriz Sharon Tate, grávida de oito meses, e mais três amigos. Eles foram esfaqueados por membros da trupe de Charles Manson. A descrição aparece em "Como a Geração Sexo-Drogas-e-Rock N'Roll Salvou Hollywood".

E é nesse vespeiro que o cineasta Quentin Tarantino resolveu enfiar sua mão com seu nono filme, "Era uma Vez em Hollywood", que, ao que tudo indica, fará sua estreia no próximo Festival de Cannes, em maio. O trailer foi divulgado na manhã desta quarta (20).

As imagens mostram Leonardo DiCaprio e Brad Pitt no papel de um ator de televisão falido e seu dublê, respectivamente. Os dois tentam reavivar o sucesso de outras eras em meio aos acontecimentos que bagunçaram a Califórnia naquele verão.

Margot Robbie é quem dará vida a Tate, na época casada com o cineasta polonês Roman Polanski. Também aparece Damon Herriman no papel de Manson, o psicopata e líder da seita que assassinou a atriz e seus amigos.

Como bem notado pelo site Slash Film, detalhes do trailer sugerem que Tarantino irá reescrever a história daqueles acontecimentos, assim como o fez em "Bastardos Inglórios", que inventa que os americanos assassinaram Hitler num cinema.

É que, nas cenas, Robbie não aparece grávida. Estaria, então, o diretor querendo livrar a personagem do destino trágico que ela teve na vida real? E mais, excluindo menções a Polanski, hoje chamuscado por acusações de estupro de menores de idade e alvo do movimento #MeToo?