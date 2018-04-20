Stand-up com censura livre e conteúdo para toda a familia

Jonathan Nemer sempre foi o engraçadinho da turma na escola, do tipo que fazia piada com tudo. O tempo passou e hoje, aos 32 anos, ele continua fazendo graça, mas para um público muito maior. Fenômeno da internet, o humorista é sucesso no YouTube e roda o país (e até o mundo) com seu stand-up. Em Vitória, ele se apresenta no sábado, dia 28, no Teatro Universitário da Ufes.

Advogado por formação, Jonathan sempre foi fã de comédia. Aos oito anos já assistia a séries e filmes do gênero, e aos 20 e poucos anos começou a gravar vídeos para o seu canal pessoal.

Em 2013 o youtuber também lançou o canal Desconfinados, com Thiago Baldo, que hoje possui mais de 2 milhões de inscritos. Com tamanho sucesso, teve que abandonar a carreira de advogado.

O caminho trilhado por Jonathan é comum, mas ele possui uma característica diferente do padrão. O artista faz humor com censura livre, como define, com piadas sem palavrões, para toda a família, incluindo crianças. Cristão e filho de pastor, ele adora fazer piada em seus vídeos com cenas comuns na igreja.

As paródias também atraem milhões de cliques em seus canais e ganham até versão gospel, como Vai Malandra, de Anitta, que virou Vai Varoa, e Olha que Unção, paródia do hit Olha a Explosão, de MC Kevinho.

Nas redes sociais, Jonathan se posiciona sobre assuntos polêmicos e vira alvo de críticas de internautas frequentemente. Mas, como gosta de deixar claro sua opinião, não se importa com os críticos e haters. Assim como falo que não concordo com alguns comportamentos nas igrejas, eles também têm o direito de não concordar com o que eu falo. diz.

Em seu show, Jonathan diverte o público com piadas sobre relacionamento, profissão, religião, política, música e outros assuntos.

Além de rodar o Brasil, o humorista e youtuber também se apresenta no exterior  já rodou os Estados Unidos e, depois da apresentação de Vitória, embarca para Miami para nova turnê.

O humorista Jonathan Nemer é um fenômeno no Youtube com mais de 2 milhões de inscritos em seu canal Desconfinados e roda o mundo com seu stand-up.

Como começou a fazer humor?

J: Sempre fui brincalhão, aí um dia resolvi fazer um vídeo e colocar no YouTube . Rendeu bastante views e aí comecei a fazer mais vídeos.

Quem são suas referências?

J: Jim Carrey, Mr Bean e Chaves.

Continua atuando na advocacia ou largou para se dedicar ao humor?

J: Não atuo mais porque não dava mais para conciliar a vida humorística e também as ações.

Parte do seus espectadores é cristão. Como fazer um humor sem chocar esse público?

J: Sou cristão mas não faço humor só para esse público. Faço sempre um humor para a família, incluindo crianças. O limite é fazer um humor limpo para que todos possam assistir.

E as paródias, como são feitas as escolhas das músicas?

J: Sempre ouço alguma música que está em alta e tento fazer alguma coisa falando do cotidiano.

Stand-up com Jonathan Nemer

Quando: Sábado (28), às 21h. Onde: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, campus da UFES, Vitória.

Ingressos: Setor A: R$ 50 (meia-entrada); setor B: R$ 40 (meia-entrada); mezanino: R$ 40 (meia-entrada). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no ingresso, sobre o valor da inteira. Ingressos à venda em www.tudus.com.br ou na bilheteria do teatro.