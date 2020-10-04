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Animação

Snoopy faz 70 anos; veja quando ele conheceu seu amigo Charlie Brown

Foi em 1950 que o personagem criado por Charles M. Schulz surgiu nas tirinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 16:37

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:37

Cena da animação 'Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme'
Cena da animação 'Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme' Crédito: Fox Film
Neste 4 de outubro, além de Dia dos Animais, é também o dia de comemorar os 70 anos do Snoopy. Foi em 1950 que o personagem criado por Charles M. Schulz surgiu nas tirinhas, e que até hoje encanta o público.
Entre as mais diversas histórias vividas por ele e seus amigos, tem uma que pode ser vista em vídeo que roda pela internet. O dia em que Charlie Brown conheceu seu amigo canino.
No vídeo, acompanhamos o pequeno Charlie Brown, que quer muito um amigo, um cãozinho, e, após ler um anúncio no jornal, vai a uma fazenda para comprar um cachorrinho. Junto com seu amigo Linus, ele chega ao local e fala para o proprietário que tem 5 dólares e quer um cachorro de raça.

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O homem, percebendo que o menino será um ótimo dono, oferece para ele um cãozinho que está no celeiro. Feliz da vida, o garoto entra no local e descobre um lindo animalzinho escondido atrás de um balde. É amor à primeira vista. Está selada para sempre uma bela amizade, Charlie Brown e Snoopy estarão juntos, a partir daí, em diversas aventuras.
Ao chegar em casa, Snoopy ganha uma casinha, mas ele não vai dormir dentro dela, mas sim no teto, como aparecerá sempre, até hoje.
Confira o trecho do vídeo em que os dois amigos se conhecem:

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