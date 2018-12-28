Simpatias para conseguir paz, sorte e até casamento em 2019

Crédito: Montagem Gazeta Online

Fim de ano é época de pensar na ceia, na roupa que será usada, até na maquiagem e, é claro, nas simpatias que serão as apostas para um ano novo mais promissor. No amor, no trabalho e na vida pessoal vale quase qualquer coisa para atingir o sucesso e tem quem defenda com unhas e dentes o poder de uma simpatia bem feita.

O fato é que, ano a ano, novos rituais surgem como promessas de serem mágicos no que se propõem a fazer. Se, efetivamente, eles funcionam ou não a gente não tem como saber, mas muita gente paga para ver e decide se aventurar nas simpatias.

O astrólogo João Bidu apontou algumas dessas simpatias que prometem ser as de mais sucesso para o réveillon 2019. Confira:

EMBRULHE DINHEIRO

Meia hora antes da virada, embrulhe uma moeda de um real em papel-alumínio e deixe o dinheiro embaixo da toalha da mesa da ceia. Na virada, depois de cumprimentar todos os parentes e amigos, pegue o embrulho e coloque na sua bolsa ou carteira. Essa simpatia pode ser feita ano a ano. No ano seguinte, dê a moeda antiga para alguém humilde.

ESPADA-DE-SÃO-JORGE

Conhece a planta que é chamada de espada-de-são-jorge? Pegue duas delas e amarre-as cruzadas com barbante ao meio-dia do dia 31. Deixe a amarração em um local que ninguém veja. No dia seguinte, jogue no lixo e mentalize tudo o que há de ruim enquanto dispensa a planta amarrada. Lave bem as mãos com água corrente após o contato com a planta.

DINHEIRO O ANO TODO

Na virada do ano, sirva-se de espumante em uma taça, vá até a calçada do seu prédio ou da sua casa e jogue parte do champagne fora, deixando sobrar apenas um pouco no copo. O que sobrar deve ser transferido para um outro copo bem tampado e colocado embaixo da cama no lado em que você dorme por três dias. Depois disso, jogue o líquido na pia e deixe a água da torneira aberta por um tempo. Lave bem o copo e use normalmente. A simpatia garante prosperidade e bons negócios o ano inteiro.

ATRAIR AMOR

Quem quer um casamento em 2019 deve, sem ninguém ver, pular com o pé direito três vezes depois da meia-noite pensando: "Vem, meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor, pois eu só quero a ti, só a ti". Depois é só comer três colheres de sopa de lentilha e chupar 12 uvas. As sementes da fruta devem ser colocadas em um papel alumínio e guardadas na bolsa ou na carteira até o ano seguinte, quando devem ser jogadas fora.

PODER DE SEDUÇÃO

Para, em 2019, você ter mais poder de sedução você precisa encher um copo com água mineral na primeira Lua Cheia do ano e colocar sob o luar. Em seguida, deve se sentar e respirar fundo e tentar sentir a energia e a sedução que são transmitidos pela lua. Coloque a mão direita no copo e diga: "Lua cheia de brilho e poder, que a partir deste encanto eu saiba seduzir". Coloque um pouco dessa água em um vidro e acrescente 12 gotas de um perfume que você goste muito. Sempre que sair de casa, passe o perfume.

UM AMOR NO RÉVEILLON

Se você já quer alguém para chamar de seu, logo no réveillon, a dica é usar uma peça íntima nova. Para mulheres, a calcinha deve ser rosa. Para os homens, uma cueca de cor branca. Porém, a peça deve estar do avesso para que seja desvirada logo após a meia-noite.

TRADIÇÃO