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Funknejo

Simone e Simaria sobre novo hit: "Ser solteiro é ter qualidade de vida"

Técnicas do "The Voice Brasil", da Globo, acabam de lançar música em parceria com Ludmilla, apostam nela para o carnaval e comentam sobre rumos da carreira
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:19

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:19

A dupla Simone e Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneesimaria
No início de janeiro de 2019, Simone e Simaria apostaram todas as fichas com Ludmilla em "Qualidade de Vida", hit que a dupla promete ser a grande parada de sucesso neste carnaval. Mas, até lá, elas comemoram o sucesso que a canção já coleciona nas plataformas digitais: só nos dez primeiros dias depois de lançado na web, o clipe já tinha mais de 12 milhões de visualizações, uma média de quase 1,5 milhão de espectadores por dia.
A música mistura um pouco do sertanejo da dupla com o funk de Ludmilla, mas sem perder uma batida que é própria das irmãs.
"Essa é uma grande aposta para o carnaval. É a primeira faixa do nosso novo DVD, 'Aperte o Play', que estamos divulgando. Então, estamos confiantes de que vai agitar o folião. A música é animada, dançante e tem tudo a ver com essa época do ano", relata Simaria, em entrevista ao Gazeta Online.
Veja o clipe de "Qualidade de Vida", de Simone e Simaria com Ludmilla:
Gostamos muito de fazer essa mistura musical, juntar outros ritmos ao nosso. Já fizemos com Kevinho, Alok... O público adora e isso só vem para somar ao nosso trabalho
Simone, dupla de Simaria
E Simone e Simaria gostam tanto de parcerias que, para esse ano, já preparam novos trabalhos nesse sentido. "Mas ainda é surpresa. A galera tem que esperar, mas vem muita coisa boa por aí", relata.
AS 10 MAIS TOCADAS
"Qualidade de Vida" estreou já entrando no ranking das 10 músicas mais tocadas do Brasil. Para as técnicas do "The Voice Brasil", reality musical da Globo, o segredo é ter fãs maravilhosos e, ao mesmo tempo, fazer parcerias com gente que abrilhanta as produções.
"A música é animadíssima e um funknejo não deixa ninguém parado. Dá vontade de ficar ouvindo mais e mais", brinca Simaria, seguida de Simone: "Lud é uma amiga querida que veio para abrilhantar nosso trabalho. Uma parceria que deu super certo".
"SER SOLTEIRO É TER QUALIDADE DE VIDA"
A fala é de Simone, quando questionada sobre a mensagem que "Qualidade de Vida" quer transmitir aos fãs. "Você não precisa se preocupar se vai ser traída, se vai levar um chifre (risos). Ser solteiro é bom demais, mas já passamos dessa fase. Hoje somos muito bem casadas e amamos a família que construímos", reitera.
Aliás, mais madura, Simaria avalia que a dupla só vem ganhando com o comportamento de casada das duas. "Durante esse período que tive que me afastar, conseguimos rever muita coisa, olhar para nós, nossa carreira, colocar limites...", conta, se referindo ao período em que tratou uma tuberculose ganglionar, no ano passado, e teve que se afastar dos holofotes.
Nosso DVD está muito mais maduro e repleto de sucessos
Simaria, dupla de Simone
Para esse ano, a dupla adianta à reportagem que trabalhará exclusivamente com o DVD "Aperta o Play", que será lançado em breve por Simone e Simaria.
 

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