Show de Sandy e Junior em Belo Horizonte muda de local

29/01/2019 - Sandy e Junior Crédito: instagram/@junior_lima

O show de Sandy e Junior em Belo Horizonte será em 17 de agosto na esplanada do Mineirão -e não mais no ginásio do Mineirinho-, anunciou a organização nesta terça-feira (19). “Dessa forma, a capacidade para o show cresce para 24 mil lugares, em vez de cerca de 12 mil”, diz a nota. A dupla fará uma série de 10 shows em comemoração de 30 anos de carreira.

Após quase 12 anos do anúncio do fim da dupla, a turnê Nossa História passará por cidades de todas as regiões do Brasil de julho a setembro:

12 de julho - Recife (Classic Hall)

13 de julho - Salvador (Arena Fonte Nova)

19 de julho - Fortaleza (Centro de Convenções)

20 de julho - Brasília (Nilson Nelson)

3 de agosto - Rio de Janeiro (Jeunesse Arena)

17 de agosto - Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão)

24 de agosto - São Paulo (Allianz Parque)

31 de agosto - Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

13 de setembro - Manaus (Estúdio 5)

14 de setembro - Belém – (Hangar)

De acordo com Junior, o repertório será basicamente o trabalho que a dupla fez junta. "Não haverá nada da carreira solo", disse em entrevista coletiva para divulgar a turnê. E, segundo Sandy, não haverá novas composições. "Será aquilo que o público mais gostava de ver, as músicas, haverá balé no palco, banda grande".

Ambos afirmam que não devem voltar definitivamente e vão seguir com suas carreiras individuais. Nos últimos meses, Sandy esteve com a turnê solo Nós, Voz, Eles. Em agosto durante show no Credicard Hall, a cantora de 36 anos convidou o irmão de 34 para uma participação especial.

Enquanto isso, Junior Lima também seguiu sua carreira artística. Neste ano, ele fez algumas apresentações com o projeto Manimal, ao lado de Julio Torres, em que ele une instrumentos musicais tradicionais, como a guitarra tocada por ele, e a música eletrônica.

A dupla encerrou oficialmente a parceria nos palcos em dezembro de 2007 com a última apresentação de uma turnê de oito meses no Credicard Hall (zona sul de São Paulo). Eles estavam emocionados e não contiveram as lágrimas ao subir ao palco, segundo reportagem da ocasião.

"Hoje é um dia diferente para nós, para quem acompanhou tudo isso de perto: amigos, família, toda equipe. As emoções estão à flor da pele. É mais uma despedida do palco do que de qualquer outra coisa", afirmou Sandy em entrevista momentos antes do show.

"Vamos continuar cada vez mais unidos como irmãos e sempre dando opiniões e ajudando um ao outro", ressaltou ela.