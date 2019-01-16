MÚSICA

Shawn Mendes fará 2 shows no Brasil em 2019; ingressos chegam a R$ 1.000

Canadense fará apresentações no Rio e em São Paulo

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:57
Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Site Billboard/Matt Winkelmeyer/Getty Images
* Texto de AMON BORGES
O cantor Shawn Mendes confirmou nesta quarta (16) sua volta ao Brasil. O canadense tem duas apresentações marcadas: em 30 novembro, no Allianz Parque (São Paulo), e em 3 de dezembro, na Jeunesse Arena (Rio).
Os ingressos para a passagem da turnê no Brasil ficam disponíveis na pré-venda a partir das 10h de 28 de janeiro, exclusivamente para clientes de cartões Ourocard. A venda para o público geral começa em 1º de fevereiro, no site da Livepass.
Segundo a organização, os shows no Brasil terão cadeiras e o público assistirá sentado em ambas as cidades.
Shawn passou pelo país recentemente quando subiu ao palco do Rock in Rio 2017 e do festival VillaMix Goiânia em 2018.
Na carreira, o jovem de 20 anos já coleciona alguns hits, como "In My Blood" e "There's Nothing Holdin' Me Back", e números expressivos: em seu canal de YouTube, já são quase 6 bilhões de visualizações.
O artista pop está em sua terceira turnê mundial e, na América Latina, ainda se apresenta no México e na Argentina, antes de vir ao Brasil. Depois, segue para Chile e Peru.
SHAWN MENDES THE TOUR - BRASIL
São Paulo
QUANDO 30 de novembro
ONDE Allianz Parque
QUANTO R$ 120 a R$ 640
Mais informações: livepass.com.br
Rio de Janeiro
QUANDO 3 de dezembro
ONDE Jeunesse Arena
QUANTO R$ 125 a R$ 1.000
Mais informações: livepass.com.br

