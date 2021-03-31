AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia

Sexy Hot vai disponibilizar filmes gratuitos para incentivar isolamento social

Canal adulto lança campanha 'Fique Em Casa 2.0' com um título por semana no site

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:30
Cena do filme 'Sonho de Consumo'
Cena do filme 'Sonho de Consumo' Crédito: Divulgação
O Sexy Hot vai fazer sua parte para incentivar que as pessoas continuem praticando o isolamento social. Como tentativa de ajudar no controle da pandemia de Covid-19, o canal adulto está lançando a campanha "Fique Em Casa 2.0", que vai liberar um filme por semana durante o mês de abril.
As produções são do selo próprio, o Sexy Hot Produções, e estarão disponíveis de forma gratuita no site do canal. O primeiro título é "Desventuras Sexuais", que foi o filme mais acessado da plataforma em 2020, e poderá ser conferido a partir do dia 1º.
A trama recria dois clássicos do pornô sob o ponto de vista da mulher. Na primeira história, Érica (Patrícia Kimberly) decide pedir uma pizza e acaba se interessando pelo entregador. Na segunda, Lídia (Mia Linz), chama uma empresa de reparos por causa de um problema no encanamento.
Na semana seguinte, é a vez de "Sonhos de Consumo", produção em que uma famosa atriz pornô esconde alguns segredos. No dia 15, entra no ar o primeiro título de "Coleção de Sacanagens", estrelado pela atriz Alessandra Maia.
No dia 22, o filme da vez é "App", estrelado por Mia Linz. O longa trata da paquera via aplicativos de celular. Enquanto isso, no dia 29 o filme libera "Meu Novo Vizinho", produção mais assistida do Sexy Hot em 2019. A trama trata de uma mulher que sempre fica incomodada com o barulho feito pelo novo vizinho.

Veja Também

Filmes com Carla Diaz sobre o caso Suzane von Richthofen ganham novo trailer

Cinco filmes para conhecer a trajetória dos Panteras Negras

Canal pago Sexy Hot terá faixa de filmes adultos dirigidos por mulheres em março

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

pornografia Televisão Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de produtos para cabelo
De brumas a sprays multifuncionais: 10 novidades para cuidar dos cabelos
Prefeitura do RJ faz coletiva sobre El Nino
RJ antecipa protocolos de calor e chuvas diante da intensificação do El Niño
Mulher e filho foram resgatados de cárcere privado na zona norte de São Paulo
PM liberta filipina grávida mantida em cárcere privado pelo companheiro em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados