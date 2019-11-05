Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Set de filme com Angelina Jolie é evacuado após descoberta de bomba

Segundo The Sun, o susto aconteceu durante as filmagens de Os Eternos, em uma ilha na Espanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 19:26

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 19:26

Angelina Jolie em première de 'Malévola: Dona do Mal' Crédito: Reprodução/ Instagram
Angelina Jolie e Richard Madden levaram um susto durante as gravações de Os Eternos, da Marvel, em uma ilha na Espanha. Isso porque, de acordo com informações do jornal The Sun, uma bomba foi encontrada no local.
Os atores e toda a equipe de filmagem estavam na ilha Fuerteventura, no arquipélago das Canárias.

Veja Também

Angelina Jolie roubou a cena com vestido reluzente de alta-costura

Depois de 'Malévola', Angelina Jolie quer participar de Star Wars

Angelina Jolie fala sobre Malévola e revela alter ego: "Eu a amo"

"Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por décadas intocada, mas quem sabe o que poderia ter acontecido", declarou uma fonte para a publicação.
Um esquadrão antibomba foi acionado para verificar o lugar e tentar desarmar a bomba. Aparentemente o artefato não ofereceria risco, no entanto, todos tiveram de sair às pressas.
A estreia do novo longa está prevista para 5 de novembro do ano que vem. O filme, que é um dos projetos da Disney para o futuro dos estúdios Marvel, tem a direção da chinesa Chloé Zhao, que recebeu boa avaliação da crítica com Domando o Destino, de 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados