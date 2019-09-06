Angelina Jolie fala sobre Malévola e revela alter ego: "Eu a amo"

A Disney já deixou a web em polvorosa nesta quarta (4) ao lançar um featurette dos bastidores da sequência do live-action da vilã de "A Bela Adormecida", Malévola. "Malévola: A Dona do Mal" vai girar em torno da vilã e Aurora - a outra personagem - questionando laços familiares com a rainha Ingrid cada vez mais presente na vida da princesa.
No vídeo divulgado pela Disney, alguns atores falaram sobre Angelina Jolie no papel da vila, como Elle Faning, que dá vida à Aurora: "Ninguém no mundo poderia interpretar Malévola que não Angelina Jolie. A personagem é icônica".
Angelina também não ficou para trás e logo soltou, na gravação: "Malévola não é só do mal, ela é brincalhona. Eu a amo. Ela é meu alter ego".
O filme chega aos cinemas do Brasil no dia 17 de outubro deste ano.