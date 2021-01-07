Série inédita ‘Angry Birds Bubble Trouble’ estreia no YouTube

A primeira temporada de Angry Birds Bubble Trouble, série de curtas 3D com os filhotes Angry Birds estreou no canal YouTube dos personagens Crédito: Divulgação/Estúdio Los Amigos

A primeira temporada de Angry Birds Bubble Trouble, série de curtas 3D com os filhotes Angry Birds estreou no canal YouTube dos personagens. Os primeiros episódios já estão no ar. Todo sábado serão disponibilizados gratuitamente episódios e compilações.

Na trama, os passarinhos encrenqueiros se envolvem em todo tipo de confusão em um jardim cheio de surpresas. A série foi produzida em parceria entre a produtora do jogo – a finlandesa Rovio Entertainment – e a Los Amigos, junção dos estúdios Hype Animation (Brasil), PunkRobot (Chile) e Red Animation Studios (Peru), responsável por toda a parte criativa e animação.

O desenho explora a infância dos conhecidos personagens Red, Bomb, Chuck, Stella e Silver e suas brincadeiras, imaginação e rivalidades. Tudo com o bom humor que marca a franquia. O game “Angry Birds Dream Blast” serviu de base para a atração que conta com 20 episódios de um minuto cada. A série tem criação e roteiro do brasileiro Jordan Nugem, com produção executiva de Gabriel Garcia, Milton Guerrero e Pato Escala e direção de Fabiano Pandolfi.

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Fundada no início do ano, a Los Amigos - o maior estúdio coletivo de animação da América Latina - combina as empresas Hype Animation (“Tainá e os Guardiões da Amazônia”), PunkRobot (do oscarizado “A História de um Urso”) e Red Animation Studios (“Rodência e o Dente da Princesa”). A produção integrada permite que tudo seja feito em tempo real entre os três países. “É ao mesmo tempo especial e desafiador começar a parceria da Los Amigos com este projeto”, conta Gabriel Garcia, CEO do grupo. "Foi uma honra e também uma grande responsabilidade levar a amada franquia da Rovio para o streaming”, conclui.

A parte de roteiro e direção ficaram a cargo do núcleo brasileiro. “Os Angry Birds são figuras mundialmente conhecidas e que já fazem parte da nossa cultura pop”, avalia o roteirista Jordan Nugem. “Todos esses personagens já existiam, porém foi dada a liberdade criativa para moldar estes personagens e seu mundo”, relembra. “É muito bonito ver quanto carinho toda a equipe colocou neste projeto. Com certeza é mais uma prova da qualidade e empenho dos profissionais de animação da América Latina”, conclui.

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