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Filme

Sérgio Mallandro participa de "MIB: Homens de Preto Internacional"

O papel de Mallandro é parte de uma iniciativa internacional em que países foram selecionados para incluir participações de celebridades locais em sua versão do filme

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 16:49

Publicado em 

06 jun 2019 às 16:49
O ator e humorista Sérgio Mallandro, 63, anunciou de surpresa que estará na versão brasileira do filme "MIB: Homens de Preto - Internacional", que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (13).
Crédito: Divulgação
"Você não me leva a sério, mas o futuro do planeta pode estar nas minhas mãos! Aguarde!", escreveu o humorista na legenda de um vídeo que publicou nesta quarta (5) em seu perfil no Instagram. Nas imagens, ele aparece falando expressões marcantes de sua carreira. 
Logo em seguida, o humorista publicou um outro vídeo com cenas do filme, cortadas por cenas dele conversando com o ET. "O mundo pode estar nas minhas mãos e você ainda não sabe Gluglu! MIB Homens de Preto Internacional dia 13 de junho nos cinemas vocês vão me ver na telona, vão se divertir, o filme tá demais tá de arrepiar", escreveu.
O papel de Mallandro é parte de uma iniciativa internacional em que países foram selecionados para incluir participações de celebridades locais em sua versão do filme.
Em "MIB: Homens de Preto - Internacional", os Homens de Preto precisarão enfrentar a maior e mais global ameaça de todas: um espião infiltrado na organização MIB. 

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