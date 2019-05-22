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Lançamento proibidão

'Senta no shallow now': ouça versão baiana do hit de Lady Gaga

Versão baiana de 'Shallow' foi lançada na noite desta terça (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2019 às 12:03

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 12:03

O cantor Bruno Magnata, vocalista da banda baiana La Fúria Crédito: Reprodução/Instagram @brunomagnatareal
Depois de Paula Fernandes, a banda de pagode baiana La Fúria quis criar uma versão própria de "Shallow", música tema de "Nasce Uma Estrela", com Lady Gaga e Bradley Cooper, compartilhada na web na noite desta terça (21). 
> Capixaba tatua "juntos e shallow now" no braço e viraliza na internet
O hit, chamado de "Shallow now versão La Fúria" tem mais de 16 mil visualizações no YouTube e os fãs estão indo à loucura com o refrão, "senta no shallow now". "Diga o que te fez você sentir saudade de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Desafio do shallow now, você vai sentar no grau. Senta no shallow now", diz o início da canção. 
> #MorreUmaEstrela é reação à versão de 'Shallow' de Paula Fernandes
Ouça "Shallow" na versão baiana de La Fúria: 
FÁBIO ASSUNÇÃO
Antes de "Shallow", La Fúria já chocou os internautas com música de Fábio Assunção. Na ocasião, em julho de 2018, a canção retratava episódios polêmicos vividos pelo ator. 
> Fábio Assunção faz acordo para doar dinheiro de música sobre ele
"Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fábio Assunção / Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão", diz trecho da letra. 

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