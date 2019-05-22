'Senta no shallow now': ouça versão baiana do hit de Lady Gaga

Depois de Paula Fernandes, a banda de pagode baiana La Fúria quis criar uma versão própria de "Shallow", música tema de "Nasce Uma Estrela", com Lady Gaga e Bradley Cooper, compartilhada na web na noite desta terça (21).
O hit, chamado de "Shallow now versão La Fúria" tem mais de 16 mil visualizações no YouTube e os fãs estão indo à loucura com o refrão, "senta no shallow now". "Diga o que te fez você sentir saudade de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Desafio do shallow now, você vai sentar no grau. Senta no shallow now", diz o início da canção.
Ouça "Shallow" na versão baiana de La Fúria:
FÁBIO ASSUNÇÃO
Antes de "Shallow", La Fúria já chocou os internautas com música de Fábio Assunção. Na ocasião, em julho de 2018, a canção retratava episódios polêmicos vividos pelo ator.
"Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão / Hoje eu não quero voltar pra minha casa não / Hoje eu vou virar o Fábio Assunção / Hoje eu vou voltar pra casa só se for no camburão", diz trecho da letra.