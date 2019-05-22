'Senta no shallow now': ouça versão baiana do hit de Lady Gaga

Depois de, a banda de pagode baianaquis criar uma versão própria de, música tema de, com, compartilhada na web na noite desta terça (21).

O hit, chamado de "Shallow now versão La Fúria" tem mais de 16 mil visualizações no YouTube e os fãs estão indo à loucura com o refrão, "senta no shallow now". "Diga o que te fez você sentir saudade de empinar o rabetão. Mais uma vez você tá solteira e voltou pro paredão. Desafio do shallow now, você vai sentar no grau. Senta no shallow now", diz o início da canção.