Semana tem rock, forró e, é claro, muito samba! Confira a agenda

SEGUNDA-FEIRA (10/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Vai Que Gama 2020
- Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- Clube do Samba
- Às 20h, no Clube de Pesca Ingressos: R$ 15 (lista amiga), R$ 20 (normal). Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.
- TEATRO
- Eros Prado
- Às 20h, no Teatro Sônia Cabral. Show de comédia Pagode de Ofensa Como você nunca Viu. Ingressos: R$ 46. Classificação: 12 anos. Venda: No site Osmelhoreseventos e na bilheteria do local. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Informações: (31) 99955-4788.
TERÇA-FEIRA (11/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Jazz na Curva
- Às 20h, no Restaurante Ibiza. Com jean Ferreira, Aria Bispo, Ramon Cosvosk e Higor Camargo. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3225-9028. Av. José Miranda Machado, Curva da Jurema, Vitória.
- BALADA
- Bolt
- Às 21h. Festa: Terçou. Tocando: Funk, electro, pop br, bagaceiras, pop. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- CARNAVAL
- 65ª Descida da Piedade
- Saída da Quadra da Piedade, às 19h. Entrada Gratuita. R. Graciano Neves, 582, Centro, Vitória.
QUARTA-FEIRA (12/02/2020)
- LITERÁRIO
- Às 19h, na Thelema. Com a escritora Cora Made. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves, 90, Vitória.
- EXPOSIÇÃO
QUINTA-FEIRA (13/02/2020)
- CARNAVAL
- Carnaval de Vitória 2020
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Tradição Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana, Independente de Eucalípto e Império de Fátima. Entrada gratuita. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- BALADA
- Correria
- Às 21h30. Festa: Forró do Correria. Com Maicon Fuzuê & Banda, DJ André Barros nas pickups e aulão de forró com Kevin Costa. Ingresso: R$ 10. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Eu sou Rolezeira. Tocando: Pop, pop BR, funk, sertanejo, emo. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros, R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Hungover. Tocando: Funk, pop BR, pop, bregafunk, e hits do verão. Com DJ Rafa Arcanjo e convidados. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros com nome na lista, R$ 10 (com nome na lista após 50 primeiros, até às 23h), R$ 15 (a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
- EXPOSIÇÃO
SEXTA-FEIRA (14/02/2020)
- BALADA
- Garage Pub
- Às 20h. Festa: Ploc80s. Com Murilo Godoy. Ingressos: Preços não divulgados. R. Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99944-5652.
- Bolt
- Às 23h. Festa: Retrô. Ingressos: R$ 10 (antecipados pelo site), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 4h para quem possuir pulseira da Fluente ou Stone. Venda: Na bilheteria do local ou no site Lorean. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Ex-crota. Tocando:Sex songs, funk, superação, pop e sofrências. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Baile do Zodíaco (Aquário Era). Tocando: Funk. pop BR, pop, hits.Ingressos: R$ 10 (até às 23h, com nome na lista), R$ 15 (a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178.
- EXPOSIÇÃO
- CARNAVAL
- Carnaval de Vitória 2020
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Pega no Samba, Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro, Chegou o que Faltava, Unidos de Barreiros e Mocidade da Praia. Ingressos: R$ 25 (meia, arquibancada); R$ 50 (inteira, arquibancada); R$ 500 (mesas). Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zig Zag
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: R$ 660 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. *Assinantes de A GAZETA têm desconto especial na compra deste convite. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zoe
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote 10
- Às 20h, no Sambão do Povo. Bebidas e alimentação serão vendidos em bares exclusivos dentro do camarote. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote VIX
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição. Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 180 (1º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote TOP
- Às 20h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Destaque
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com bar premium exclusivo. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
SÁBADO (15/02/2020)
- BALADA
- Fluente
- Às 19h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com Mafuá e banda do Luiz. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (depois das 20h30). Venda: Na bilheteria do local. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- LITERÁRIO
- Tarde para Clarice
- Às 15h, no Sebo Ponto de Cultura. Comemoração ao centenário de Clarice Lispector. Com café literário, bate-papo sobre a autora, leitura das obras e sorteio. Rua Henrique Moscoso, 1862, Vila Velha. Informações: (27) 3229-4481.
- CARNAVAL
- Carnaval de Vitória 2020
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Unidos da Piedade, Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Novo Império, Imperatriz do Forte e São Torquato. Ingressos: R$ 40 (meia, arquibancada); R$ 80 (inteira, arquibancada). Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Bloco "Galinights"
- Às 17h, em Coqueiral De Itaparica, Vila Velha.
- Bloco 705
- Às 16h, na rua Aristides Vieira, Nova Brasília, Cariacica.
- Camarote Zig Zag
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Zoe
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas e sistema all inclusive. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote 10
- Às 21h, no Sambão do Povo. Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar, serviço de customização de abadá e copo de brinde. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote VIX
- Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição e open bar. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote TOP
- Às 21h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira); R$ 150 (pista, para sábado, meia-entrada); R$ 300 (pista, para sábado); R$ 340 (open bar, para o sábado); R$ 430 (all inclusive, para o sábado). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
- Camarote Destaque
- Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar premium e serviço de abadá customizado. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.
DOMINGO (16/02/2020)
- SHOW
- Melim
- Às 16h, Embrazado. Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira). Vendas: No site Superticket. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623.
- EXPOSIÇÃO
- ESPECIAL
- Domigokê
- Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Com Karaokê. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835.
- CARNAVAL
- Aniversário Unidos Da Terra
- Às 17h, na Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha, Vila Velha.
- Bloco "Nós Somos A Mudança"
- Às 15h, na Praia Da Costa, Vila Velha.
- Bloco "14 Bis"
- Às 18h, no bairro Santos Dumont, Vila Velha.
- Bloco "Do Limão"
- Às 17h, no bairro Santa Mônica, Vila Velha.
- Me LiberaNega
- Às 16h, na Rua Rio de Janeiro, Jardim Campo Grande, Cariacica.
- Pré-Folia da Onça
- Às 17h, na Casa da Gruta. Com bateria do Bloco Afro Kizomba e DJs Leo Vais, Maresia Alquimista e Almost Twiins. Ingressos: R$ 45 (antecipados). Venda: No Studio Etá (Centro de Vitória), na Thelema (Centro de Vitória) e pelo número (27) 99766-0667. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória.