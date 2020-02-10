Programação

Semana tem rock, forró e, é claro, muito samba! Confira a agenda

Desfiles das escolas de samba da Grande Vitória começam na quinta-feira (13), no Sambão do Povo, e blocos vão invadir vários bairros. Mas também há opções para quem não é muito fã de carnaval

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Espetáculo  Pagode de Ofensa Como você nunca Viu, de Eros Prado, ocorrerá na segunda-feira (10) Crédito: Reprodução/ Facebook Eros Prado

SEGUNDA-FEIRA (10/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868.

  • Clube do Samba
  • Às 20h, no Clube de Pesca  Ingressos: R$ 15 (lista amiga), R$ 20 (normal).  Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.

  • TEATRO
  • Eros Prado 
  • Às 20h, no Teatro Sônia Cabral. Show de comédia Pagode de Ofensa Como você nunca Viu. Ingressos: R$ 46. Classificação: 12 anos. Venda: No site Osmelhoreseventos e na bilheteria do local. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Informações: (31) 99955-4788. 
Rose de Oliveira é a rainha de bateria da Piedade, escola que fará sua tradicional descida na terça-feira (11). Crédito: Ricardo Medeiros

TERÇA-FEIRA (11/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Jazz na Curva
  • Às 20h, no Restaurante Ibiza. Com jean Ferreira, Aria Bispo, Ramon Cosvosk e Higor Camargo. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3225-9028. Av. José Miranda Machado, Curva da Jurema, Vitória. 

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Terçou. Tocando: Funk, electro, pop br, bagaceiras, pop. Ingressos: Entrada franca para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira).  R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Classificação: 18 anos. 

  • EXPOSIÇÃO 
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • CARNAVAL
  • 65ª Descida da Piedade
  • Saída da Quadra da Piedade, às 19h. Entrada Gratuita. R. Graciano Neves, 582, Centro, Vitória.
Exposição Overseas de Miro Soares  está em cartaz no Palácio Anchieta até o dia 8 de março. Crédito: Miro Soares

QUARTA-FEIRA (12/02/2020)

  • LITERÁRIO
  • Às 19h, na Thelema. Com a escritora Cora Made. Entrada gratuita. Rua Graciano Neves,  90, Vitória.

  • EXPOSIÇÃO
Sambão do Povo receberá o Carnaval de Vitória a partir da quinta-feira (13). Crédito: Secundo Rezende

QUINTA-FEIRA (13/02/2020)

  • CARNAVAL
  • Carnaval de Vitória 2020
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Tradição Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana, Independente de Eucalípto e Império de Fátima. Entrada gratuita. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • BALADA
  • Correria 
  • Às 21h30. Festa: Forró do Correria. Com Maicon Fuzuê & Banda, DJ André Barros nas pickups e aulão de forró com Kevin Costa. Ingresso: R$ 10.  Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Eu sou Rolezeira. Tocando: Pop, pop BR, funk, sertanejo, emo. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros, R$ 15 (na portaria). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações:  (27) 3311-5216.

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Hungover. Tocando: Funk, pop BR, pop, bregafunk, e hits do verão. Com DJ Rafa Arcanjo e convidados. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros com nome na lista, R$ 10 (com nome na lista após 50 primeiros, até às 23h), R$ 15 (a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178. 

  • EXPOSIÇÃO 
Camarote Zig Zag 2019. Em 2020 o camarote contará com open bar e bufê, na sexta-feira (14) e no sábado (15)  Crédito: Ciro Trigo

SEXTA-FEIRA (14/02/2020)

  • BALADA
  • Garage Pub
  • Às 20h. Festa: Ploc80s. Com Murilo Godoy. Ingressos: Preços não divulgados. R. Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99944-5652. 

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: Retrô. Ingressos: R$ 10 (antecipados pelo site), R$ 15 (das 23h às 04h), R$ 5 (a partir das 4h para quem possuir pulseira da Fluente ou Stone. Venda: Na bilheteria do local ou no site Lorean. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216. 

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Ex-crota. Tocando:Sex songs, funk, superação, pop e sofrências. Ingressos: R$ 25 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações:  (27) 3311-5216.

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Baile do Zodíaco (Aquário Era). Tocando: Funk. pop BR, pop, hits.Ingressos: R$ 10 (até às 23h, com nome na lista), R$ 15 (a noite inteira). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3019-8178. 

  • EXPOSIÇÃO
  • CARNAVAL
  • Carnaval de Vitória 2020
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Pega no Samba, Chega Mais, Andaraí, Rosas de Ouro, Chegou o que Faltava, Unidos de Barreiros e Mocidade da Praia. Ingressos: R$ 25 (meia, arquibancada); R$ 50 (inteira, arquibancada); R$ 500 (mesas).  Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote Zig Zag
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: R$ 660 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. *Assinantes de A GAZETA têm desconto especial na compra deste convite. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote Zoe
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote 10 
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Bebidas e alimentação serão vendidos em bares exclusivos dentro do camarote. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote VIX
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição. Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 180 (1º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.

  •  Camarote TOP
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.

  • Camarote Destaque
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com bar premium exclusivo. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 
Ensaio técnico da Independente de Boa Vista para o Carnaval de Vitória 2020. O desfile será no sábado (15).  Crédito: Fernando Madeira

SÁBADO (15/02/2020)

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 19h. Festa: Arrasta Pé da Ilha. Com Mafuá e banda do Luiz. Ingressos: R$ 20 (até 19h30), R$ 25 (até 20h30), R$ 30 (depois das 20h30). Venda: Na bilheteria do local. Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.  

  • EXPOSIÇÃO 
  • LITERÁRIO 
  • Tarde para Clarice
  • Às 15h, no Sebo Ponto de Cultura. Comemoração ao centenário de Clarice Lispector. Com café literário, bate-papo sobre a autora, leitura das obras e sorteio. Rua Henrique Moscoso, 1862, Vila Velha. Informações: (27) 3229-4481. 

  • CARNAVAL
  • Carnaval de Vitória 2020
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com desfiles das escolas: Unidos da Piedade, Jucutuquara, MUG, Boa Vista, Novo Império, Imperatriz do Forte e São Torquato. Ingressos: R$ 40 (meia, arquibancada); R$ 80 (inteira, arquibancada). Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Bloco "Galinights"
  • Às 17h, em Coqueiral De Itaparica, Vila Velha.

  • Bloco 705 
  • Às 16h, na rua Aristides Vieira, Nova Brasília, Cariacica. 

  • Camarote Zig Zag
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com open food e open bar nos moldes do all inclusive premium, com bebidas selecionadas e bufê exclusivo. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote Zoe
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Com ambiente climatizado, praça de alimentação exclusiva e atrações especiais nos intervalos das escolas e sistema all inclusive. Ingressos: R$ 120 (pista, para sexta-feira, 1º lote); R$ 60 (pista, para sexta-feira, 1º lote, meia-entrada); R$ 340 (open bar, para sábado, 1º lote); R$ 380 (passaporte para os dois dias, 2º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote 10 
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar, serviço de customização de abadá e copo de brinde. Ingressos: R$ 70 (2º lote, para sexta-feira, meia-entrada); R$ 140 (2º lote, para sexta-feira); R$ 390 (3º lote, para o sábado); R$ 410 (passaporte para os dois dias, 3º lote). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote VIX
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Com shows nos intervalos, espaço relax à disposição e open bar. Ingressos: Esgotados para sábado. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio.

  • Camarote TOP
  • Às 21h, no Sambão do Povo. Terá atrações especiais para os intervalos dos desfiles, é climatizado e tem espaço de beleza para retoque de maquiagem. Ingressos: R$ 60 (meia-entrada, pista, para sexta-feira); R$ 120 (pista, para sexta-feira); R$ 150 (pista, para sábado, meia-entrada); R$ 300 (pista, para sábado); R$ 340 (open bar, para o sábado); R$ 430 (all inclusive, para o sábado). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 

  • Camarote Destaque
  • Às 20h, no Sambão do Povo. Com open bar premium e serviço de abadá customizado. Ingressos: R$ 104 (2º lote, meia-entrada, para sexta-feira); R$ 208 (2º lote, para sexta-feira). Vendas: No site LeBillet.com.br. Avenida Dário Lourenço de Souza, 915, Santo Antônio. 
O grupo Melim se apresentará no Embrazado, no domingo (16). Crédito: Duh Marinho

DOMINGO (16/02/2020) 

  • SHOW
  • Melim  
  • Às 16h, Embrazado. Ingressos: R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira).  Vendas: No site Superticket. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99791-5623. 

  • EXPOSIÇÃO 
  • ESPECIAL
  • Domigokê
  • Às 15h, no Centro Cultural Elizário Rangel. Com Karaokê. Entrada gratuita. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Informações: (27) 3051-0835. 

  • CARNAVAL
  • Aniversário Unidos Da Terra
  • Às 17h, na Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha, Vila Velha. 

  • Bloco "Nós Somos A Mudança"
  • Às 15h, na Praia Da Costa, Vila Velha. 

  • Bloco "14 Bis"
  • Às 18h, no bairro Santos Dumont, Vila Velha.

  • Bloco "Do Limão"
  • Às 17h, no bairro Santa Mônica, Vila Velha. 

  • Me LiberaNega 
  • Às 16h, na Rua Rio de Janeiro, Jardim Campo Grande, Cariacica. 

  • Pré-Folia da Onça
  • Às 17h, na Casa da Gruta. Com bateria do Bloco Afro Kizomba e DJs Leo Vais, Maresia Alquimista e Almost Twiins. Ingressos: R$ 45 (antecipados).  Venda: No Studio Etá (Centro de Vitória), na Thelema (Centro de Vitória) e pelo número (27) 99766-0667. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Centro, Vitória. 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

