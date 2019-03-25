Semana LGBT terá oficinas, debates e manifesto contra preconceito

Nesta segunda-feira (25), é celebrado o Dia Nacional do Orgulho LGBT+. Aproveitando as comemorações, a Prefeitura de Vitória realiza a IV Semana de Cidadania e Manifesto LGBT de Vitória. Durante sete dias, vão acontecer oficinas, roda de conversas e atividades culturais. A iniciativa é realizada pela Gold e tem apoio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).
A programação foi aberta, no último domingo (24), com o Piquenique das Cores, no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia. O calendário segue nesta segunda (25), com roda de conversa sobre a saúde da mulher lésbica, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro, às 19 horas.
Nos dias seguintes, haverá oficina de penteado afro, exposição fotográfica e fabricação de pochetes, além de exibição de filmes com a temática LGBT.
A programação será encerrada no dia 31 (domingo), quando haverá um manifesto LGBT, que, depois de quatro anos, volta a ser realizado em Vitória. O encontro acontece no Sambão do Povo e a concentração será na Vila Rubim, a partir das 14 horas.
Visibilidade
Para o coordenador de Políticas de Diversidade Sexual da Semcid, Geovanni Lima, a ação vai discutir e dar visibilidade à política de diversidade em sua amplitude. "É importante ressaltar a importância da Semcid nessa programação, uma vez que é provedora dos recursos para a realização das atividades", informou.
Para o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, a participação da pasta nesse evento mostra o envolvimento para que sejam reduzidos os casos de preconceito.
"Apoiar as ações do movimento LGBT indica o nosso respeito à diversidade e o nosso compromisso com políticas da igualdade e enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação".
Programação
Segunda-feira (25)
Bate-papo "Saúde sexual da mulher lésbica"
Local: Mucane
Horário: 19 horas
Terça-feira (26)
Ponto de Memória LGBT - Aquenda as Indacas
Local: Associação Gold - avenida Presidente Florentino Avidos, 502, Centro de Vitória
Horário: 19 horas
Quarta-feira (27)
Oficina Penteado Adro
Local: Varal Agência de Comunicação - rua Daniel Abreu Machado, 540, em Itararé
Horário: 15 horas
Quinta-feira (28)
Exposição fotográfica "Projetando Identidade"
Local: Associação Gold
Horário: 19 horas
Sexta-feira (29)
Oficina de Pochetes e Cine Debate
Local: Varal Agência de Comunicação
Horário: 15 horas (oficina) e Cine Debate (18h30)
Sábado (30)
Pré-manifesto
Local: Cleópatra Gaystro Bar - Rua da Lama, 1645, em Jardim da Penha
Horário: 22 horas
Domingo (31)
Manifesto LGBT
Local: Sambão do Povo
Concentração: Vila Rubim, às 14 horas