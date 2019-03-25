Semana LGBT terá oficinas, debates e manifesto contra preconceito

Bandeira LGBTQ+ Crédito: Marcello Camargo/Agência Brasil

Nesta segunda-feira (25), é celebrado o Dia Nacional do Orgulho LGBT+. Aproveitando as comemorações, a Prefeitura de Vitória realiza a IV Semana de Cidadania e Manifesto LGBT de Vitória. Durante sete dias, vão acontecer oficinas, roda de conversas e atividades culturais. A iniciativa é realizada pela Gold e tem apoio da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).

A programação foi aberta, no último domingo (24), com o Piquenique das Cores, no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia. O calendário segue nesta segunda (25), com roda de conversa sobre a saúde da mulher lésbica, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro, às 19 horas.

Nos dias seguintes, haverá oficina de penteado afro, exposição fotográfica e fabricação de pochetes, além de exibição de filmes com a temática LGBT.

A programação será encerrada no dia 31 (domingo), quando haverá um manifesto LGBT, que, depois de quatro anos, volta a ser realizado em Vitória. O encontro acontece no Sambão do Povo e a concentração será na Vila Rubim, a partir das 14 horas.

Visibilidade

Para o coordenador de Políticas de Diversidade Sexual da Semcid, Geovanni Lima, a ação vai discutir e dar visibilidade à política de diversidade em sua amplitude. "É importante ressaltar a importância da Semcid nessa programação, uma vez que é provedora dos recursos para a realização das atividades", informou.

Para o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo, a participação da pasta nesse evento mostra o envolvimento para que sejam reduzidos os casos de preconceito.

"Apoiar as ações do movimento LGBT indica o nosso respeito à diversidade e o nosso compromisso com políticas da igualdade e enfrentamento a toda e qualquer forma de discriminação".

Programação

Segunda-feira (25)

Bate-papo "Saúde sexual da mulher lésbica"

Local: Mucane

Horário: 19 horas

Terça-feira (26)

Ponto de Memória LGBT - Aquenda as Indacas

Local: Associação Gold - avenida Presidente Florentino Avidos, 502, Centro de Vitória

Horário: 19 horas

Quarta-feira (27)

Oficina Penteado Adro

Local: Varal Agência de Comunicação - rua Daniel Abreu Machado, 540, em Itararé

Horário: 15 horas

Quinta-feira (28)

Exposição fotográfica "Projetando Identidade"

Local: Associação Gold

Horário: 19 horas

Sexta-feira (29)

Oficina de Pochetes e Cine Debate

Local: Varal Agência de Comunicação

Horário: 15 horas (oficina) e Cine Debate (18h30)

Sábado (30)

Pré-manifesto

Local: Cleópatra Gaystro Bar - Rua da Lama, 1645, em Jardim da Penha

Horário: 22 horas

Domingo (31)

Manifesto LGBT

Local: Sambão do Povo