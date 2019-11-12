Prêmio

Seis capixabas serão homenageados com a comenda Maurício de Oliveira

Personalidades da cultura do Espírito Santo serão agraciados com o título no próximo dia 27 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:01

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:01

Comenda Maurício de Oliveira é concedida a personalidades da cultura capixaba Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Personalidades do movimento cultural capixaba serão agraciadas com a Comenda Maurício de Oliveira, maior título honorífico da capital capixaba, no dia 27 de novembro, às 18h30, no Museu Capixaba do Negro (Mucane). Este ano, são seis homenageados, representando diferentes áreas da cultura capixaba.
Alcebíades Milton Cabral (post-mortem) será reconhecido pelos trabalhos com a cultura afrobrasileira; Alcione Oliveira Dias, representando o teatro; Adelzira Madeira dos Santos, pelo trabalho com cultura popular; Elizete Terezinha Caser Rocha, pelos trabalhos voltados para a promoção da literatura; Gilberto Mendes Coelho, representando a área da dança; e Orlando Bomfim Netto, pelo cinema.
"A Comenda Maurício de Oliveira é o maior título honorífico concedido pelo município a atores culturais e artísticos, além de uma homenagem a um dos mais importantes artistas do ES, o músico que lhe dá nome. A Secretaria Municipal de Cultura sente-se honrada em agraciar cada um desses artistas escolhidos", explica o secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, dizendo que a comenda é um estímulo para incentivar a produção de cultura e arte no Espírito Santo.

Maurício de Oliveira

O título honorífico recebeu o nome do maestro Maurício de Oliveira como forma de reconhecimento e gratidão a um dos maiores violonistas do País e um ícone da cultura do Espírito Santo. Maurício de Oliveira nasceu em Vitória, em 1925, e, aos seis anos, já se dedicava à música. Sua obra "Canção da Paz" foi apresentada no 5º Festival Mundial da Juventude, em Varsóvia (Polônia), e lhe rendeu o segundo lugar no evento.
  • Entrega da Comenda Maurício de Oliveira 2019
  • Quando: 27 de novembro (quarta-feira), às 18h30
  • Onde: Museu Capixaba do Negro (Mucane)  avenida República, 121  Centro
  • Entrada franca

