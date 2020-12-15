'Se Joga', da Globo, passa por mudanças e volta em 2021 aos sábados

O Se Joga, programa comandado por Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla na Globo, passará por mudanças para 2021.
Em nota, a emissora afirma: "O Se Joga volta ao ar em março de 2021 semanalmente, nas tardes de sábado! O programa também trará novidades, que ainda estão em desenvolvimento".
O Se Joga foi exibido de segunda a sexta-feira desde o dia 30 de setembro de 2019, contando também com esquetes de humoristas como Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder. A atração foi interrompida no mês de março por conta da pandemia de covid-19.