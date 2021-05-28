SBT compra pacote de filmes dos Trapalhões para exibir na TV aberta

Mussum, Didi, Dedé e Zacarias (da esquerda para a direita) em cena do filme 'Os Saltimbancos Trapalhões', de 1981 Crédito: Divulgação

O filme "Os Saltimbancos Trapalhões", de 1981, vai estrear na tela do SBT. Será na sessão Tela de Sucessos, na próxima sexta-feira (4), com previsão de ir ao ar a partir das 23h15.

A produção faz parte de um pacote de 35 longas do grupo realizados entre 1965 e 1999. Eles foram adquiridos da distribuidora Europa Filmes pela emissora de Silvio Santos para exibição na TV aberta.

Entre os títulos, estão "A Princesa Xuxa e os Trapalhões", "O Noviço Rebelde", "O Trapalhão e a Luz Azul", "Simão, O Fantasma Trapalhão", "Uma Escola Atrapalhada" e "Os Trapalhões Na Ilha do Tesouro". Todos serão exibidos futuramente.

O acordo chama a atenção porque a maioria dos filmes já havia feito sucesso na Globo, onde Os Trapalhões tinham programa. Renato Aragão, o último integrante a manter contrato com a emissora carioca, deixou o canal no ano passado, após 44 anos.

"Vou aonde meu público espera que eu esteja e, melhor ainda, aonde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será diferente nessa nova fase!", disse. Na época, ele também afirmou que estava tudo certo para a realização pela Globo Filmes de um novo filme estrelado por ele, mas o projeto foi adiado por causa da pandemia.