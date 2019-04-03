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SHOW FECHADO

Sandy e Junior recebem fãs e famosos como Kaká em show especial

Apresentação foi realizada para o lançamento de um carro do principal patrocinador da turnê

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:54

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:54
03/04/2019 - Sandy e Junior subiram ao palco para uma apresentação pela primeira vez após o anúncio da turnê Nossa História Crédito: Instagram/@junior_lima
Sandy e Junior subiram ao palco para uma apresentação pela primeira vez após o anúncio da turnê Nossa História. O evento foi no Credicard Hall (zona sul de São Paulo) na noite desta terça-feira (2). A ação foi exclusiva para convidados da Volkswagen, uma das patrocinadoras dos shows da dupla pelo Brasil, para divulgar o T-Cross, primeiro SUV da marca a ser fabricado pela empresa no Brasil.
A dupla recebeu fãs e convidados famosos como Kaká, Carol Dias, Caio Ribeiro, Denilson, Fernanda Paes Leme, Deborah Secco, Giovanna Lancellotti, Manu Gavassi e Hugo Gloss.
Inicialmente os irmãos anunciaram dez shows por todas as regiões do Brasil de julho a setembro. Com o sucesso de vendas, algumas datas extras foram anunciadas e mudanças para locais maiores foram realizadas.
Agora, ao todo, a programação conta com 13 eventos -de julho a setembro. Eles passam por Recife (12/7), Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7), Rio (2 e 3/8), Belo Horizonte (17/8), São Paulo (24 e 25/8), Curitiba (31/8), Manaus (13/9), Belém (14/9) e Porto Alegre (21/9).
Grandes filas tanto online quanto nas bilheterias físicas marcaram a busca de fãs por ingressos. "Número de usuários na sua frente: 435.992. Aguarde a sua vez", foi uma das mensagens visualizadas pelo ao fazer o teste para comprar um bilhete durante a venda.
>>Sandy & Junior inclui mais uma cidade na turnê
A dupla encerrou oficialmente a parceria nos palcos em dezembro de 2007 com a última apresentação de uma turnê de oito meses também no Credicard Hall. Eles estavam emocionados e não contiveram as lágrimas ao subir ao palco, segundo reportagem da ocasião.
De acordo com Junior, o repertório da turnê será basicamente o trabalho que fizeram juntos. "Não haverá nada da carreira solo", disse ele durante a divulgação da turnê em 13 de março. E, segundo Sandy, não haverá novas composições. "Será aquilo que o público mais gostava de ver, as músicas, haverá balé no palco, banda grande", afirmou no evento.
Desperdiçou
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Olha o que o Amor me Faz
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