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MÚSICA

Sandy & Junior inclui mais uma cidade na turnê

Dupla afirmou que compartilha da mesma 'frustração' que muitos de seus fãs com a escassez de ingressos

Publicado em 31 de Março de 2019 às 13:03

Publicado em 

31 mar 2019 às 13:03
31/08/2018 - Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP Crédito: Reprodução/Youtube
A dupla Sandy & Junior, que volta a se reunir quase 12 anos depois da separação, anunciou na sexta, 29, mudança de local do show em Manaus para um lugar maior e uma nova cidade na turnê: Porto Alegre. Em Manaus, o show foi mantido no dia 13 de setembro, mas será realizado na Arena da Amazônia. Porto Alegre também receberá a turnê Nossa História, dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio.
A pré-venda exclusiva do shows de Manaus e Porto Alegre ocorre entre os dias 3 e 4 de abril apenas para clientes cartão Elo. A venda para o público em geral tem início no dia 5 de abril. As compras podem ser feitas em www.ingressorapido.com.br e bilheterias oficiais. A notícia da turnê de reunião dos irmãos causou grande comoção entre os fãs, provocando horas de espera para a compra dos ingressos tanto na internet quanto nas bilheterias.
Nossa História vai passar por dez capitais, e em cidades como Recife, Belo Horizonte e Curitiba os ingressos já estão esgotados. Os shows do dia 3 agosto, no Rio, e 24 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo, também estão com lotação esgotada.
'A frustração de muitos é a nossa também!'
No Instagram, a dupla ainda afirmou que está "fazendo tudo o que está ao alcance" para ajudar os fãs, e reconheceram alguns problemas na questão dos ingressos.

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