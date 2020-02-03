Sambão do Povo recebe ensaios das escolas a partir desta segunda (3)

Jucutuquara no desfile de 2019: escola terá ensaio técnico na quinta-feira (6) Crédito: Criar Comunicação/ Divulgação

O Carnaval de Vitória está chegando! E para fazer bonito nos desfiles, as escolas do Grupo Especial e do Grupo A começam nesta segunda-feira (3) os ensaios técnicos no Sambão do Povo. As agremiações fazem os últimos ajustes antes de atravessar oficialmente a passarela do samba, nos dias 14 e 15 deste mês.

Os foliões vão poder ter um gostinho do que vai rolar no Sambão, especialmente o samba-enredo. Mas é claro que surpresas estão reservadas para o grande dia, como é o caso de alegorias e figurinos. Os ensaios gratuitos e seguem até o próximo domingo (9).

Duas escolas vão passar pela avenida por dia. De segunda a sexta, a festa tem concentração às 20h30. Já no sábado e no domingo, é mais cedo: às 18h30. Sempre no Sambão do Povo, que fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Confira a programação:

SEGUNDA-FEIRA (3)

Escolas: Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte

Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte Concentração: 20h30

20h30 Início: 21h

TERÇA-FEIRA (4)

Escolas: Boa Vista e Novo Império

Boa Vista e Novo Império Concentração: 20h30

20h30 Início: 21h

QUARTA-FEIRA (5)

Escolas: São Torquato e Piedade

São Torquato e Piedade Concentração: 20h30

20h30 Início: 21h

QUINTA-FEIRA (6)

Escolas: Jucutuquara e MUG

Jucutuquara e MUG Concentração: 20h30

20h30 Início: 21h

SEXTA-FEIRA (7)

Escolas: Chega Mais e Andaraí

Chega Mais e Andaraí Concentração: 20h30

20h30 Início: 21h

SÁBADO (8)

Escolas: Barreiros e Chegou o Que Faltava

Barreiros e Chegou o Que Faltava Concentração: 18h30

18h30 Início: 19h

DOMINGO (9)