Sambão do Povo recebe ensaios das escolas a partir desta segunda (3)

O Carnaval de Vitória está chegando! E para fazer bonito nos desfiles, as escolas do Grupo Especial e do Grupo A começam nesta segunda-feira (3) os ensaios técnicos no Sambão do Povo. As agremiações fazem os últimos ajustes antes de atravessar oficialmente a passarela do samba, nos dias 14 e 15 deste mês.
Os foliões vão poder ter um gostinho do que vai rolar no Sambão, especialmente o samba-enredo. Mas é claro que surpresas estão reservadas para o grande dia, como é o caso de alegorias e figurinos. Os ensaios gratuitos e seguem até o próximo domingo (9).
Duas escolas vão passar pela avenida por dia. De segunda a sexta, a festa tem concentração às 20h30. Já no sábado e no domingo, é mais cedo: às 18h30. Sempre no Sambão do Povo, que fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Confira a programação:
SEGUNDA-FEIRA (3)
- Escolas: Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte
- Concentração: 20h30
- Início: 21h
TERÇA-FEIRA (4)
- Escolas: Boa Vista e Novo Império
- Concentração: 20h30
- Início: 21h
QUARTA-FEIRA (5)
- Escolas: São Torquato e Piedade
- Concentração: 20h30
- Início: 21h
QUINTA-FEIRA (6)
- Escolas: Jucutuquara e MUG
- Concentração: 20h30
- Início: 21h
SEXTA-FEIRA (7)
- Escolas: Chega Mais e Andaraí
- Concentração: 20h30
- Início: 21h
SÁBADO (8)
- Escolas: Barreiros e Chegou o Que Faltava
- Concentração: 18h30
- Início: 19h
DOMINGO (9)
- Escolas: Rosas de Ouro e Pega no Samba
- Concentração: 18h30
- Início: 19h