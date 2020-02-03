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Carnaval de Vitória

Sambão do Povo recebe ensaios das escolas a partir desta segunda (3)

Agremiações do Grupo Especial e do Grupo A fazem os últimos ajustes antes de atravessar oficialmente a passarela do samba, nos dias 14 e 15 deste mês. As apresentações são gratuitas e seguem até domingo (9)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 19:10
Jucutuquara no desfile de 2019: escola terá ensaio técnico na quinta-feira (6) Crédito: Criar Comunicação/ Divulgação
O Carnaval de Vitória está chegando! E para fazer bonito nos desfiles, as escolas do Grupo Especial e do Grupo A começam nesta segunda-feira (3) os ensaios técnicos no Sambão do Povo.  As agremiações fazem os últimos ajustes antes de atravessar oficialmente a passarela do samba, nos dias 14 e 15 deste mês.
Os foliões vão poder ter um gostinho do que vai rolar no Sambão, especialmente o samba-enredo. Mas é claro que surpresas estão reservadas para o grande dia, como é o caso de alegorias e figurinos.  Os ensaios gratuitos e seguem até o próximo domingo (9).
Duas escolas vão passar pela avenida por dia. De segunda a sexta, a festa tem concentração às 20h30. Já no sábado e no domingo, é mais cedo: às 18h30. Sempre no Sambão do Povo, que fica na Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória.  Confira a programação:

SEGUNDA-FEIRA (3) 

  • Escolas: Mocidade da Praia e Imperatriz do Forte 
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h

TERÇA-FEIRA (4)

  • Escolas: Boa Vista e Novo Império
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h

QUARTA-FEIRA (5)

  • Escolas: São Torquato e Piedade
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h

QUINTA-FEIRA (6)

  • Escolas: Jucutuquara e MUG
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h

SEXTA-FEIRA (7)

  • Escolas: Chega Mais e Andaraí
  • Concentração: 20h30
  • Início: 21h

SÁBADO (8)

  • Escolas: Barreiros e Chegou o Que Faltava
  • Concentração: 18h30
  • Início: 19h

DOMINGO (9)

  • Escolas: Rosas de Ouro e Pega no Samba
  • Concentração: 18h30
  • Início: 19h

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