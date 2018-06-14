Roteiro: mais de 25 festas juninas para curtir no Espírito Santo

Mais de 20 festas juninas para curtir no Espírito Santo Crédito: Pixabay

É tempo de se esbaldar na canjica, pé-de-moleque e paçoca, além de apreciar toda a cultura do São João nos concursos de quadrilhas que acontecem por todo o Espírito Santo. Só na Grande Vitória, inúmeras festas agitam as noites das próximas semanas e, no interior, também há opções para quem quer curtir uma comida típica com boa música.

Gazeta Online reuniu mais de 25 festas por todo o Estado que acontecem neste mês e no próximo. Confira: reuniu mais de 25 festas por todo o Estado que acontecem neste mês e no próximo.

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VITÓRIA

Forrosiano (Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória)

Avenida Vitória, 950, Forte São João

Data: 23 de junho (sábado), das 17h às 22h30

Ingresso: R$ 12 (até o dia 16 de junho, com vendas na escola)

Mais informações: (27) 3331-8504

Cai e Pira @Fluente

Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória (Rua do Canal)

Data: 23 de junho (sábado), das 21h às 4h

Ingresso: de R$ 25 a R$ 30

Mais informações: (27) 3311-5216

12º Arraiá da FDV

Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)

Data: 30 de junho (sábado), das 22h às 6h

Ingresso: de R$ 30 a R$ 50 (à venda no Blueticket)

Arraiá do Espetada

Rua Esther Oliveria Galveas, 130, Jardim Camburi

Data: dia 16 de junho (sábado), das 16h às 22h

Mais informações: (27)

Festa Junina do Quiosque 1 - Camburi

Avenida Dante Michelini, K1 (Orla de Camburi)

Data: 23 de junho (sábado), a partir das 19h

Mais informações: (27) 99786-4618 / (27) 3227-6411

Arraiá UP

Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350)

Data: 7 de julho (sábado), a partir das 13h30

Ingresso: à venda no Blueticket

Arquitetura da Dança

Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 151, Jardim Camburi

Data: 16 de junho (sábado), a partir das 21h

Ingresso: R$ 30 (antecipado); R$ 40 (na hora)

Mais informações: (27) 3347-0156

VILA VELHA

Festa Junina - 6 anos Academia Jimmy

Rua Quinze de Novembro, 1271

Data: 15 de junho (sexta-feira), das 22h às 3h

Ingresso: R$ 15

Mais informações: (27) 3534-1932

7° Arraiá da Escola Santa Paula

Na Escola Santa Paula- Ilha das Flores, Rua Um, 216, Vila Velha

Data: 15 de junho (sexta-feira), às 18h

Arraiá do Rock 2018

No Correria Music Bar - Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Data: 16 de junho (sábado), às 22h

Atração: Touro Mecânico, Quentão e Pipoca (gratuito), Decoração Temática. Bandas: Manos Crazy - Cover Mamonas Assassinas, Blinkarasso - Cover Blink 182, Truque Sujo - Cover Offspring, Renegades Of Funk - Cover Rage Against The Machine

Ingresso: R$15 (quem for vestido a caráter não paga entrada)

Arraiá - Sara Nossa Terra

Na igreja Sara Nossa Terra - Rua Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha

Data: 23 de junho (sábado), às 19h

Atração: comidas típicas e brincadeiras para família

Festa Junina do Fanuel

Igreja Católica Santa Paula (R. Santa Catarina, Santa Paula II, Vila Velha)

Data: 23 de junho (sábado), às 18h

Festa Junina da ABECA

Associação Beneficente da Criança e do Adolescente da Barra do Jucu (Rua Van Gogh, Vila Velha)

Data: 23 de junho (sábado), das 19h às 22h

Ingresso: entrada franca

SERRA

Festa Junina Apcef

Avenida Meridional, 2129, Bicanga

Data: 16 de junho (sábado), a partir das 19h

Mais informações: (27) 3338-0833

Festa Junina Recriar

AERT (Rua Castelo Branco, Bairro de Fátima)

Data: 30 de junho (sábado), das 15h às 23h

Ingresso: de R$ 10 a R$ 35

Mais informações: (27) 3019-9398

3ª Edição da Festa Junina

Cerimonial Ramos Barcelos (Rua José de Anchieta, Serra)

Data: 23 de junho (sábado), a partir das 20h

Mais informações: (27) 99729-4021

Arraial da Serra 2018

Rua da Água, 107, Serra

Data: 16 de junho (sábado), às 19h

Atração: quadrilha de adulto, shows, comidas típicas, brincadeiras e bingo

Arraiá Minds Serra

No Minds - Av. Central, 328, Serra

Data: 20 de junho (quarta), às 18h30

Atração: comidas típicas, brincadeiras e concurso caipira

Ingresso: R$ 10/ Prato típico

2º Arraiá Positiva CLUB

No Espaço Celebrar - Rua Francisco Souza dos Santos, 46, Serra

Data: 28 de junho (sábado), às 19h

Atração: praça de alimentação com comidas típicas, burguers, cervejas artesanais e doces. Shows com Trio Mafuá, Rafinha Nossa, Vitinho e do DJ Mr. Dedus.

CARIACICA

Arraiá Di Pae João

Avenida Governador José Sette, Tabajara

Data: 24 de junho (domingo), a partir das 12h

Mais informações: (27) 99845-8770

10° Festa Da Galeria - Arraiá Do Albino

Rua Da Galeria, Flexal 2, Cariacica

Data: 16 de junho (sábado), às 20h

Atração: comidas típicas, pescaria, correio do amor, artesanato, quadrilha e música ao vivo com Fabiano Pizadinha

SANTA LEOPOLDINA

Festa Junina Paroquial

Paróquia do Divino Espírito Santo (Rua Bernardino Monteiro, 14)

Data: 30 de junho, das 18h às 21h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (27) 3266-1224

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Festa Junina Creven

Clube Recreativo Venda Nova - Creven (Rua Antônio Camata, 1040)

Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 23h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (28) 3546-1591

Arraiá Espaço Fitness

Espaço Fitness (Av. Domingos Martins, Vila da Mata, Centro de Venda Nova do Imigrante)

Data: 27 de julho (sexta), das 18h às 22h

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (28) 99910-7658

COLATINA

VI Festa Junina do Ifes - Campus Colatina

Ifes (Av. Arino Gomes Leal, 1700, Colatina)

Data: 16 de junho (sábado), das 18h às 23h59

Ingresso: de R$ 3 a R$ 30

Mais informações: (27) 3723-1500

Arraiá Agricolano

Ifes - Campus Itapina (BR 259, quilômetro 70, Colatina)

Data: 30 de junho (sábado), das 18h às 22

Ingresso: entrada franca

Mais informações: (27) 3723-1200

Escola municipal

EMEF Eugênio Meneghelli (R. Amália Alvina Jarjura, 1, Nossa Sra. Aparecida, Colatina)

Data: 16 de junho (sábado), a partir das 16h