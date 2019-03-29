Rock in Rio renova palco de música eletrônica e anuncia 64 atrações

Com nova cenografia e um conceito diferente, o espaço dedicado à música eletrônica terá 64 apresentações no Rock in Rio 2019. Entre os nomes divulgados pela organização nesta quinta (28) estão DJs como o sueco Alesso, os israelenses do Infected Mushroom e do Vini Vici, os americanos The Martinez Brothers, os alemães Robin Schulz e Claptone, além dos brasileiros Vintage Culture, Tropkillaz e Jetlag.
O Rock in Rio será realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
As atrações vão se reunir no New Dance Order, área do festival dedicada à dance music que fica aberta seis horas a mais, segundo a organização. A pista de dança neste ano abre mais cedo, às 16h, e segue madrugada adentro, até as 4h.
Outro DJ que está na programação é o brasileiro Bhaskar, irmão gêmeo de Alok, um dos mais conceituados nomes da música eletrônica mundial e que também está escalado para o festival no palco Mundo, em 27 de setembro.
Para envolver o público em uma estrutura que conta com palco de 24 metros de altura e 560 metros quadrados de telão de LED, o novo espaço vai ter uma história de ficção apresentada em capítulos a partir desta edição do Rock in Rio.
"Um misto de realidade, fantasia e possíveis futuros - a narrativa se passa em 2085, 100 anos após o nascimento do Rock in Rio", explica o festival.
"O New Dance Order vai chamar a atenção para a consciência de temas do futuro do planeta e a construção de um mundo melhor, usando a ligação direta que a música eletrônica sempre teve com os avanços tecnológicos e a evolução do mundo", diz Claudio da Rocha Miranda Filho, diretor artístico do New Dance Order, em nota.
INGRESSOS
Os ingressos para o festival ainda estão disponíveis em pré-venda até 19h de 10 de abril para membros do Rock in Rio Club (clube de benefícios do festival). Para clientes dos cartões de crédito nacionais Itaú (Platinum, Black e Infinite), Itaucard (Platinum, Black e Infinite) e Credicard Black já se esgotou o lote. O valor da entrada é de R$ 525. A compra pode ser feita exclusivamente pelo site ingresso.com e sem taxa de conveniência.
A venda para o público geral começa em 11 de abril, a partir das 19h. Os fãs que compraram o Rock in Rio Card em novembro de 2018 ainda podem escolher a data que desejam ir ao festival no site do evento, até as 19h do dia 9 de abril.
Veja as atrações do New Order Dance nos sete dias de evento:
Sexta, 27 de setembro
The Martinez Brothers
Nic Fanciulli
Gui Boratto
Leo Janeiro x Albuquerque
L_cio
Eli Iwasa
Roland Leesker x Bruce Leroys
RARA DJs
Nervo
KVSH
Kura
Diego Miranda
Dubdogz
CIC
Barja
Kamala
Van Breda
Domingo, 29 de setembro
Vintage Culture
Illusionize
Bhaskar
Bruno Be
Dashdot feat Ashibah
Volkoder
Jørd
Evokings
Robin Schulz
Cat Dealers
Bruno Martini
Felguk
Gustavo Mota
Beowülf
Liu
Breaking Beattz
Make U Sweat
Sexta-feira, 4 de outubro
Vini Vici
Infected Mushroom
Gareth Emery
Vegas
Wrecked Machines
Mandragora
Devochka
Claudinho Brasil
Roger Lyra
Morttagua
Sábado, 5 de outubro
Alesso
Tropkillaz
Jetlag
DJ Meme x DJ Marlboro
Santti
Scorsi
Shapeless
Rodrigo S
Baile do Saddam
2FAB
Claptone
Chemical Surf
Dennis Ferrer
Kolombo
Gabe
Flow & Zeo feat. Mari-anna
Fractall & Rocksted
Nepal
Blancah
Maz
Lineup Rock in Rio 2019:
27 de setembro - Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok (Mundo); Seal, Lellê e Blaya (Sunset)
28 de setembro - Foo Fighters, Weezer, Tenacious D, CPM 22 + Raimundos (Mundo); Whitesnake, Lulu Santos & Silva (Sunset)
29 de setembro - Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo (Mundo); Jessie J (Sunset)
3 de outubro - Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, Nile Rodgers & Chic, Capital Inicial (Mundo); Rael e Agir
4 de outubro - Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura (Mundo); Slayer, Anthrax, Torture Squad & Claustrofobia (Sunset)
5 de outubro - Pink, Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta (Mundo), Charlie Puth (Sunset)
6 de outubro - Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas do Sucesso (Mundo), King Crimson, O Terno e Capitão Fausto, Carolina Deslandes e Melim (Sunset)